Stand: 21.07.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Hitze | Energie | Frauen-Fußball-WM von Anina Pommerenke

In dieser Woche haben wir mit Selma, Helene und Solea aus der Regionalen Schule auf der Insel Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:



Bei Temperaturen von zum Teil über 40 Grad gibt es in vielen Ländern Probleme.

In Deutschland kommt immer mehr Strom aus Windkraftanlagen.

Millionen Fans drücken Deutschlands Fußball-Frauen die Daumen.

Zum Glück sind Schulferien. Denn so haben auch Kinder die Chance, die WM zu erleben, obwohl die Spiele wegen der Zeitverschiebung uns sehr früh, morgens und am Vormittag laufen. Die echten Fans des deutschen Teams werden diese ungewöhnlichen Zeiten nicht davon abhalten, den DFB-Frauen am Fernseher oder am Radio die Daumen zu drücken. Und das werden ein paar Millionen Daumen sein. Was meint ihr:

"Hilft einem das, wenn man weiß, dass einen so viele Leute unterstützen und Glück wünschen?"

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

