Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über diese Themen gesprochen:

Während die russischen Angriffe weitergehen, gibt es viel Unterstützung für die Ukraine.

Außerdem thematisieren wir, dass das Maskentragen an vielen Orten nun selbst entschieden werden kann.

Und wir sprechen mit den Kindern über den Welttag der Geschwister - dazu wollten wir von den Schülerinnen und Schülern wissen, ob sie selbst Geschwister haben, was toll oder auch mal nervig daran ist oder ob sie sich vielleicht ein Geschwisterkind wünschen.

1. Hilfe für die Ukraine

Kinder aus Schleswig-Holstein: Die Ukraine wurde überfallen. Ich habe gehört, dass verschiedene Länder Waffen in die Ukraine schicken, weil die Ukraine muss sich verteidigen können, weil sonst hat Russland eigentlich gleich gewonnen, wenn die Ukraine sich gar nicht verteildigen kann – dafür brauchen die Waffen.

NDR Info Kindernachrichten: Bisher haben sich alle Hoffnungen auf ein Ende des Krieges nicht erfüllt. Auf Befehl von Präsident Putin greifen russische Soldaten das Nachbarland Ukraine weiter an. Putins Armee hat bereits riesige Zerstörungen angerichtet. Russland behauptet, nur militärische Ziele anzugreifen. Doch wurden auch schon Hunderte Wohnhäuser zerstört. Sogar Krankenhäuser und Schulen wurden mit Raketen und Bomben angegriffen. Viele Zivilisten sind schon gestorben.

Die Regierungen der USA und aller Länder der Europäischen Union - kurz: EU -, zu denen auch Deutschland gehört, nennen diesen Krieg verbrecherisch. Sie versuchen, der Ukraine mit Waffen zu helfen.

Apropos Hilfe: In ganz Europa ist die groß, auch in Deutschland versuchen Menschen, der ukrainischen Bevölkerung zu helfen. Tausende bieten Schlafplätze für Geflüchtete an, sammeln Geld und spenden nützliche Sachen. Und jeden Tag fahren Lastwagen mit Hilfsgütern in die Ukraine, um die größte Not der Menschen zu lindern, die dort geblieben sind.

Kinder: Das ist ja fast alles zerbombt und die müssen sich auch irgendwie Verpflegung kaufen: Essen und Trinken. Ich hab zum Beispiel gehört, dass es viele Spendenaufrufe gibt, dass man zum Beispiel Lebensmittel in die Ukraine in Paketen schicken kann - Essen oder Schlafsäcke, soetwas. Wir selber haben in der Klasse auch schon Pakete gesammelt, die sollten wir unserer Klassenlehrerin geben und die hat die dann auch schon in die Ukraine geschickt.

NDR Info Kindernachrichten: In dieser Woche wurden auch Hilfsprogramme für die Millionen ukrainischer Flüchtlinge beschlossen, die jetzt hier versorgt werden müssen. Allein in Deutschland sind schon einige hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer eingetroffen, unter ihnen viele Kinder.

Kinder: Ich wohne in der Nähe vom Krankenhaus in Wedel - das wurde vor einiger Zeit geschlossen und dort sind jetzt auch schon mehrere Ukrainer eingezogen. Es ist wichtig, dass wir denen helfen, dass wir immer offen sind - mit ihnen reden, wenn sie reden wollen, dass wir die hier auch gut aufnehmen. Und in unserer Schule sind auch schon Ukrainer – so kann man die kennenlernen – und fragen, wie das so ist, falls sie darüber reden wollen.

2. Neue Corona-Regeln

Kinder: In einigen Bundesländern, in Schleswig-Holstein, da ist die Maskenpflicht weggefallen - ich glaube in Niedersachsen auch. Angeblich soll nach den Osterferien keine Maskenpflicht mehr in Schulen gelten - aber auch in Supermärkten soll man keine Maske mehr tragen oder an öffentlichen Plätzen. Zum Einkaufen, weiß ich, dass ganz viele keine Maske mehr tragen. Im Supermarkt da tragen einige Maske, ich würde sagen: Die Hälfte trägt Maske - die andere Hälfte eher nicht. Also, ich kann verstehen, dass keiner mehr Lust hat auf Corona - das ist auch wirklich ätzend.

NDR Info Kindernachrichten: Das Thema Corona lässt uns nicht los. In dieser Woche gab es auch wieder Wirbel um die Regeln, die jetzt oder demnächst zum Schutz vor Corona gelten sollen.

Im Bundestag, dem deutschen Parlament in Berlin, gab es ein großes Gezerre um die Frage, ob es in Deutschland bald eine Impfpflicht wie in anderen Ländern geben soll. Über mehrere Vorschläge wurde abgestimmt, doch für keinen gab es eine Mehrheit. Damit bleibt die Impfung gegen Corona freiwillig. Für Bundeskanzler Olaf Scholz und den Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist das eine Niederlage: Sie hatten dringend zu der Impfpflicht geraten.

Bei den Themen "Testen und Masken" sprechen viele mittlerweile von einem Kuddelmuddel. Während in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern weiter strengere Vorschriften gelten, gibt es in anderen Bundesländern meist keine Pflichten dazu mehr. Nur noch Empfehlungen. Unabhängig von den Bestimmungen sagen sich im Moment aber viele: "Im Zweifel lieber Maske tragen."

Kinder: Die Maske nervt – und sie ist halt umständlich, aber ich würde sie trotzdem im Moment tatsächlich noch weitertragen, tue ich auch, weil die Inzidenzen gerade so hoch sind und es gibt so viele Ansteckungszahlen und so.

NDR Info Kindernachrichten: Wie sehr wir uns - und andere - vor Corona schützen wollen, müssen wir alle künftig selbst entscheiden. Die Schülerinnen, mit denen wir gesprochen haben, wollen in Sachen Corona zurzeit lieber auf Nummer sicher gehen.

Kinder: Die Testpflicht ist auch weggefallen, da laufen auch einige Menschen einfach ohne Maske rum und das sind auch nicht mehr so viele, die aufpassen. Ich finde, es ist noch keine gute Idee, ohne Maske rumzulaufen. Es gibt ja das Virus immer noch - so.

3. Welttag der Geschwister

NDR Info Kindernachrichten: Alle kennen den Muttertag und den Vatertag. Aber wer weiß schon, dass es auch einen "Tag der Geschwister" gibt? Der wird jedes Jahr am 10. April gefeiert - also an diesem Sonntag - und bietet allen, die Geschwister haben, Gelegenheit, die beste Schwester und den tollsten Bruder zu bejubeln. Aber natürlich sind auch kleine Seufzer erlaubt...

Wir wollten von den Kindern aus der 6c der Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel wissen: Was fällt euch zum "Tag der Geschwister" ein?

Kind: "Ich habe meinen kleinen Bruder, der ist 9, der heißt Theo und ist eigentlich ganz süß und knuffig, nur manchmal nervt er mich ziemlich gewaltig."

Kind: "Also, ich habe keine Geschwister - ich würde gerne welche haben…halt jetzt in der Corona-Zeit oder wenn man nicht raus kann, dann hat man halt immer welche, mit den man spielen kann. Dafür habe ich aber einen Hund gekriegt und die ist halt wie eine Schwester für mich."

Kind: "Ich habe mir schon immer eine kleine Schwester gewünscht - alle haben immer von den Geschwistern erzählt und so was sie am Wochenende gemacht haben und so - da war ich immer voll neidisch…. Jetzt habe ich eine kleine Schwester und ich hab meine Schwester sehr, sehr, sehr, sehr, sehr seeehr doll lieb und manchmal streiten wir aber, das ist dann nicht so schlimm."

In dieser Woche haben Alma, Tilda und Amelie von der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) Wedel mitgemacht. Jörgpeter von Clarenauhat die Kindernachrichten geschrieben, Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

