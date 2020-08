Stand: 15.08.2020 00:00 Uhr

Hitze: Im Norden gibt es reichlich Sonnenschein

Kinder aus Reinbek: In den letzten Tagen und Wochen war es sehr warm im Norden und auch sonst überall in Deutschland. An vielen Orten war es die ganze Woche über 30 Grad.

Viele Leute sind ans Meer gefahren - oder in den Pool im Garten gesprungen und nebenbei macht man dann auch gerne Wasserbomben und macht Wasserschlachten und ich fand es eigentlich echt schön.

NDR Info Kindernachrichten: Sogar die Profis vom Wetterdienst staunen: Eine so lange Kette heißer Tage ist bei uns im Norden absolut ungewöhnlich. Für alle Menschen, die Freizeit genießen konnten, war diese Woche perfekt. Wer arbeiten musste, fand, dass der Sommer zur Zeit ziemlich übertreibt. Wenn das noch lange so weiter geht, gibt es Anlass zur Sorge.

Kinder aus Reinbek: Die Hitze ist nicht so gut für die Wälder und die ganzen Pflanzen auf den Feldern und im Garten.Beim Plauer See sollen schon 40 Zentimeter Wasser fehlen. Auch das Trinkwasser soll in manchen Bundesländern knapp werden und das die Feuerwehr kommen musste.

NDR Info Kindernachrichten: Die musste auch wegen einiger Brände ausrücken. Weil auf einer großen Fläche Büsche brannten, musste z.B. die Autobahn von Hamburg nach Hannover stundenlang gesperrt werden. In vielen Gebieten steigt die Waldbrandgefahr. Und die Kinder, mit denen wir gesprochen haben, wollten eine Warnung an alle Autofahrer loswerden:

"Viele Tiere, also zum Beispiel Hunde, für die ist das sehr warm. Man soll die Hunde auf keinen Fall im Auto lassen!"

Weitere Informationen Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war Themen der NDR Info Kindernachrichten: Heiße Tage im Norden | Berichte über Corona-Impfstoff | SPD-Kandidat für das Kanzleramt | Rückkehr auf Sportplätze mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 15.08.2020 | 11:40 Uhr