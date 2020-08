Stand: 08.08.2020 00:00 Uhr

Gewaltige Explosion in Beirut

Kinder: Es gab eine Explosion in Beirut und Beirut ist die Hauptstadt vom Libanon.

Viele Leute haben bei dieser Explosion ihre Häuser verloren, viele Leute sind gestorben und das ist eine sehr, sehr große Katastrophe für diese Stadt, für das Land.

NDR Info Kindernachrichten: Es waren mehrere Explosionen, durch die am Dienstag fast die Hälfte der Millionenstadt Beirut zerstört wurde. Die Bilder sind um die ganze Welt gegangen und haben für Entsetzen gesorgt. Auch mehrere Tausend Menschen wurden verletzt. Wie es genau zu den Explosionen im Hafen von Beirut kam, ist noch nicht ganz geklärt - es gibt aber Hinweise:

Kinder: Ich hab mitbekommen in den Nachrichten, dass in einem Lagerhaus explosiver Stoff gelagert wurde und der also gar nicht so gelagert werden durfte, weil das irgendwie gefährlich war, der hätte unter strengen Vorsichtsmaßnahmen gelagert werden müssen.

Ich hab mir auch im Internet ein bisschen was angeguckt. Da war so ein Gebäude. Das hat auch schon gebrannt und dann ist das halt riesig hoch in die Luft gegangen.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen in Beirut sind verzweifelt, weil sie ihr Zuhause verloren haben. Und sie sind auch wütend auf die Regierung.

Kinder: Der Libanon ist sowieso schon ziemlich arm und im Libanon gibt`s viel Streit. Deswegen haben es die Leute doppelt schwer, weil sie halt doppelt getroffen worden sind.

NDR Info Kindernachrichten: Sehr viele Länder haben nach dem Unglück Hilfe versprochen. Aus Deutschland sind zum Beispiel schon mehrere Rettungsteams mit Spürhunden dorthin gereist, um in den Trümmern nach Opfern zu suchen.

Kinder: Ich schätze, die anderen Länder bringen zur Hilfe Medikamente, um den verletzten Leuten zu helfen und den kranken Leuten, und Essen und anderes Material.

