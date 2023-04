Stand: 14.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Geheime Papiere | Atomstrom | Jupiter | Wetter von Caren Busche

In dieser Woche haben wir mit Kindern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Geheime Papiere über den Krieg in der Ukraine tauchen im Internet auf.

Beim zweiten Thema geht es um den Atomausstieg: In dieser Woche werden bei uns die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet.

Wir berichten darüber, dass ein Raumschiff jahrelang unterwegs ist, um den Planeten Jupiter zu erforschen.

Außerdem haben wir mit den Schülerinnen und Schülern über das Wetter gesprochen - denn der April lässt alle zappeln, die auf schönes Frühlingswetter hoffen. Von Ángel, Michael, Kady und Lilly aus der Klasse 6e der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule in Hamburg wollten wir wissen:

"Bist du auch frühlings-ungeduldig? Und ärgerst dich über schlechtes Aprilwetter?"

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Caren Buschehat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 15.04.2023 | 11:40 Uhr