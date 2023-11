Stand: 10.11.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Gaza-Streifen | Polizeieinsatz | Glücks-Atlas von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Die Lage im Gaza-Streifen

Millionen Menschen in Israel und im benachbarten Gaza-Streifen leiden weiter unter Krieg und Terror - seit die Terrororganisation Hamas Israel mit Raketen angegriffen und Menschen aus Israel in den Gaza-Streifen verschleppt. Wie es ihnen geht, weiß keiner genau. Seitdem greifen Soldatinnen und Soldaten aus Israel den Gaza-Streifen an. Dort leben neben den Hamas-Terroristen auch viele unschuldige Menschen - sie sind Palästinenser. Seit der Krieg ausgebrochen ist, haben sie kaum Essen, Trinken, Kleidung und Medikamente. Viele Häuser wurden zerstört.

Die Regierung von Israel hat jetzt Feuerpausen zugestimmt. Das heißt, dass sie pro Tag vier Stunden lang keine Raketen auf den Norden des Gaza-Streifens schießen wollen und dort auch nicht am Boden kämpfen wollen. Inzwischen dürfen Lastwagen über die Grenze fahren und Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen bringen. Aber bisher sind noch nicht genug Lkw angekommen, um allen Menschen zu helfen, sagen Expertinnen und Experten.

Alarm an zwei Schulen - großer Polizeieinsatz in Hamburg

Zwei Fälle haben am Mittwoch in Hamburg für sehr viel Aufregung und auch Angst gesorgt. Zum Glück war es dann nicht aber so gefährlich, wie man zuerst befürchtet hat. In der Stadtteilschule Blankenese bedrohten zwei Jungen im Klassenraum einer achten Klasse Menschen mit Waffen bedroht. Die sahen zwar aus wie echte Waffen, waren aber Spielzeugpistolen. Die Polizei hat einen Großeinsatz gestartet. Auch Hubschrauber waren im Einsatz. Die Kinder der Schule wurden mit Bussen in Sicherheit gebracht.

Am gleichen Tag am Nachmittag haben vier Jungen nicht weit entfernt einen Mitarbeiter einer Grundschule bedroht. Verletzt wurde an beiden Schulen niemand. Die Polizei hat insgesamt fünf Jungen festgenommen. Sie sind zwischen 11 und 13 Jahren, einer ist 14 Jahre alt. Sie sind jetzt wieder bei ihren Eltern. Wer unter 14 Jahren ist, kann nicht angeklagt werden. Das steht so im Gesetz. Zurzeit ist auch noch unklar, was mit dem 14-Jährigen passiert.

Wir gucken uns eine besondere Landkarte an: Den Glücks-Atlas

Jedes Jahr veröffentlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine besondere Landkarte: Den Glücks-Atlas. Er zeigt, wo die Menschen in Deutschlande besonders glücklich oder unglücklich sind. Schleswig-Holstein ist darin schon zum 11. Mal hintereinander auf Platz 1 gelandet. Viele Menschen dort haben den Wissenschaftlern gesagt, dass sie mit ihrem Beruf, dem Familienleben und ihrer Gesundheit sehr zufrieden sind.

Auf Platz 2 kommt Hamburg, Niedersachsen liegt von allen 16 Bundesländern auf Platz 10 und Mecklenburg-Vorpommern ganz hinten. Viele Menschen dort sind unzufrieden damit, wie viel sie verdienen. Aber die Landschaft in ihrem Bundesland lieben sie sehr.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Ryan, Levi, Flora, Benjamin und Jonah aus der 5. Klasse des Gymnasiums Dörpsweg in Hamburg-Eidelstedt.

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

