Viele diskutieren darüber, ob Deutschland weiter russisches Gas kaufen soll. Wir berichten, dass durch den Krieg in der Ukraine die Preise für Vieles kräftig steigen. Außerdem thematisieren wir, dass die Polizei in Norderney jetzt auf zwei Rädern unterwegs ist. Und wir sprechen mit den Kindern über Aprilscherze - dazu wollten wir von den Schülerinnen und Schülern wissen, ob sie auf Flunkereien reingefallen sind oder selbst jemanden reingelegt haben.

1. Geschäfte mit Russland

Kinder aus Niedersachsen: Die große Diskussion ist ja im Moment, ob Deutschland noch Gas von Russland kauft. Russland und die Ukraine haben gerade Krieg und ganz Deutschland redet gerade darüber, ob sie weiter Öl und Gas kaufen sollen oder nicht.

NDR Info Kindernachrichten: Vor allem wegen des Erdgases, das Deutschland in großer Menge von Russland kauft, gab es in dieser Woche Wirbel. Eigentlich sind sich alle Regierungen in der Europäischen Union einig: Seit der russische Präsident Putin seinem Militär befohlen hat, das Nachbarland Ukraine zu überfallen und dort Tod und Zerstörung zu bringen, soll es möglichst keine Geschäfte mehr mit Russland geben.

Das ist aber viel leichter gesagt als getan. Denn Deutschland ist ein energiehungriges Land. Damit die Wirtschaft brummt, muss Deutschland jeden Monat riesige Mengen Energie aus anderen Ländern einkaufen. Das gilt für Öl, vor allem aber für Gas, das hauptsächlich aus Russland kommt.

Kinder: Wir brauchen das einmal für Heizung und aber auch, glaube ich, für Warmwasser. Heizungen werden auch durch Gas betrieben - ganz viele andere Sachen in haushaltlichen Sachen, Autos brauchen auch ganz viel Gas. Es wäre schlimm, wenn man kein Gas mehr in Deutschland hätte.

NDR Info Kindernachrichten: Erdgas ist nicht nur wichtig zum Heizen und zum Kochen, es wird in noch gößeren Mengen auch in vielen Fabriken benötigt, um zum Beispiel Autos und Maschinen bauen zu können, auch Stahl und Zement, das man zum Bauen von Häusern braucht, kann ohne Gas nicht hergestellt werden. Daran hängen viele Arbeitsplätze.

Es würden also große Probleme entstehen, wenn wir von heute auf morgen kein Gas mehr von Russland kaufen oder wenn Russland uns den Gashahn zudrehen würde. Das könnte nämlich auch passieren. Vor ein paar Tagen hat Putin verlangt, dass die Rechnungen für das Gas aus seinem Land nicht mehr wie bisher mit Euros, sondern in der russischen Währung Rubel bezahlt werden. Dafür müssen extra Konten bei einer russdischen Bank eingerichtet werden, die die Euros in Rubel wechselt. Dadurch, so sagen Fachleute, hat die russische Regierung Vorteile. Das will die deutsche Regierung aber verhindern.

Kinder: Ganz viel Gas, das wir in Deutschland benutzen, haben wir von Russland und das ganze wird dann bezahlt und das blöde ist, dass Putin das dann auch für den Krieg, für Ausrüstung und für mehr Soldaten, nutzen kann und dass der Krieg weiter geht.

NDR Info Kindernachrichten: Deshalb sagen viele: Es ist fast egal, wie jetzt der Streit um Euro oder Rubel ausgeht: Wichtiger ist die Grundsatzfrage: Soll Deutschland überhaupt noch Gas aus Russland kaufen und dafür jeden Tag riesige Geldbeträge bezahlen, über die sich Putin und seine Regierung freuen?

2. Alles wird teurer

Kinder: So einfache Sachen wie Brot werden jetzt richtig teuer und weil durch den Krieg auch die Preise richtig steigen und auch zu tanken wird richtig teuer. Die nehmen uns ganz schön das Geld weg, könnte man fast sagen.

NDR Info Kindernachrichten: Nicht nur an der Tankstelle, auch beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Essen im Restaurant erleben wir in diesen Tagen, wie schnell gerade alles teurer wird.

Um festzustellen, was mit den Preisen passiert, messen Fachleute die sogenannte Teuerungsrate. Sie haben jetzt gesagt: So schnell wie im Moment sind bei uns die Preise seit Jahrzehnten nicht gestiegen. Andersherum gesagt: Man kann also weniger für einen Euro kaufen, das Geld ist weniger wert. Man spricht dann von einer "Inflation". Dagegen soll etwas getan werden - und bis das wirkt, sollen Menschen, die unter den immer höheren Preisen besonders leiden, geholfen werden.

Übrigens hat der Preisanstieg für manche Sachen auch mit dem Krieg zu tun. Manche Waren werden knapp. Die Ukraine, die viel Getreide und viel Sonnenblumenöl produziert hat, kann davon kaum noch etwas liefern.

Kinder: Auf der Ukraine haben die jetzt auch, glaube ich, aus andere Sachen zu tun, als ihr Korn zu Ernten und das zu verarbeiten. Sachen könnten dann vielleicht nicht mehr da sein. Oder Öl, das benutzt man ja auch ganz viel zum Beispiel um seine Bratpfanne anzuheizen, sage ich jetzt mal. Auch so was wie Rapsöl, wird - glaube ich - auch sehr viel genommen und so ist jetzt oft auch so in den Läden leer und davon wird auch nicht mehr so viel geliefert.

3. E-Scooter statt Streifenwagen

NDR Info Kindernachrichten: In diesen Tagen, in denen es so viele traurige und ernste Nachrichten gibt, freut man sich, wenn man auch mal über kleine, ganz andere Themen stolpert. Die vielleicht nicht superwichtig für die Welt sind, aber trotzdem interessant. Dazu gehört zum Beispiel die Meldung, dass die Polizei auf der Nordseeinsel Norderney nun E-Roller als Dienstfahrzeuge benutzt. Sie kommen ohne Blaulicht und Sirene aus und mit ganz wenig Energie.

Kinder: Ich glaube, damit kommen die besser durch die Straßen und weil Autos ziemlich groß sind und E-Scooter sind eher kleiner. Ich glaube auf so einer Insel ist das gar nicht so schlecht, weil du damit schnell durch die Straßen kommst. Man kann auf den Fußweg fahren, zum Beispiel wenn ein Stau ist.

Ich kann mir das irgendwie nicht so gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu langsam wäre, weil manche Diebe oder Räuber, die sind ja auch vielleicht mit dem Auto unterwegs. E-Roller ist zwar schnell, aber ich glaube der kann keine Maximalgeschwindigkeit von einem Auto erreichen.

4. Reingelegt!

NDR Info Kindernachrichten: NDR Info Kindernachrichten: Gestern, am ersten April, war wieder Tag der Schadenfreude. Den lustigen Brauch, Leuten am 1. April einen Streich zu spielen oder sie mit Flunkereien reinzulegen, gibt es angeblich schon seit mehr als 400 Jahren. Seinen Ursprung hat er in Frankreich. Zu den beliebtesten Gags gehört es, eine Geldmünze auf den Fußboden zu kleben und zu beobachten, wer sich alles gierig und vergeblich danach bückt. Einen berühmten Gag landete vor vielen Jahren der englische Radiosender BBC, der allen Ernstes von der Spaghetti-Ernte in der italienischen Schweiz berichtete, woraufhin tausende Hörerinnen und Hörer wissen wollten, wo man die Bäume kaufen kann, auf denen Spagetti wächst.

Wir wollten von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6 der IGS Kreideberg in Lüneburg wissen: Habt ihr was übrig für Aprilscherze?

Kind: "Also, selbst habe ich auch schon mal mit Erde Maulwurfshügel gemacht im Garten am 1. April."

Kind: "Ich wurde schon ganz oft von meinem Opa reingelegt. Mein Opa, aber nicht ich. Dann bin ich so "Och man, ich habe mich reinlegen lassen."

Kind: "Ich glaube, ich würde mich ziemlich schlapp lachen."

Kind: "Aprilscherze ist eigentlich auch was cooles, was es weiterhin geben sollte eigentlich - ist eine coole Idee."

In dieser Woche haben Judy, Leni und Julius von der IGS Kreideberg Lüneburg in Niedersachsen mitgemacht. Jörgpeter von Clarenauhat die Kindernachrichten geschrieben, Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

