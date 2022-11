Stand: 18.11.2022 11:00 Uhr Kindernachrichten: G20-Treffen | Weltbevölkerung | Fußball-WM | Glücksunterricht von Anina Pommerenke

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Auf Bali in Indonesien sind viele wichtige Länder für eine Besprechung zusammengekommen. Die Länder sagen, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine beenden soll. Erstmals leben auf der Welt mehr als 8 Milliarden Menschen. Die Fußball WM der Herren in Katar startet mit viel Kritik. In Braunschweig bekommen Kinder ein ganz besonderes Unterrichtsfach. Neben Mathe und Deutsch steht dort jetzt Glück auf dem Stundenplan.

In dieser Woche haben Nathan, Luna und Jospehine aus der 6. Klasse der Arche Schule in Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern mitgemacht. Ricarda Zunk hat die Kinder interviewt und Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

