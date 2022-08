Stand: 26.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Ernte | Ukraine | Gamescom | Spinnen von Jörgpeter von Clarenau

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Auf Feldern und in Gärten herrscht jetzt Hochbetrieb in Sachen Ernte.

Außerdem berichten wir darüber, dass die schweren Kämpfe in der Ukraine schon über ein halbes Jahr dauern.

Dann berichten wir, dass es auf der Messe Gamescom viele neue Computerspiele zu sehen gibt.

Beim vierten Thema geht es um "Netzexperten": Im Spätsommer sorgen Spinnen für Kunstwerke und Geschrei - von den Kindern wollten wir wissen, ob sie bei den Krabblern ganz cool bleiben oder einen großen Bogen um Spinnen machen.

In dieser Woche haben Friederike (11), Carl (11) und Jonathan (12) aus der 6. Klasse der Benjaminschule in Remplin mitgemacht. Jörgpeter von Clarenau hat die Kindernachrichten geschrieben, Ricarda Zunk hat mit den Kindern gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 27.08.2022 | 11:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge