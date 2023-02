Stand: 17.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: von Gisela Former

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schüler über diese Themen gesprochen:

Aus vielen Ländern kommen Spenden für die Menschen in den zerstörten Gebieten.

Wir berichten darüber, dass es immer schwerer ist, Flüchtlinge unterzubringen, weil es zu wenig freue Wohnungen und Häuser gibt.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern über die Computerprobleme und Streiks an den Flughäfen, der für viel Ärger bei den Flugreisenden sorgte.

Beim vierten Thema geht es um den Karneval, der diese Woche in vielen Bundesländern gefeiert wird. Dazu wollten wir von Melina, Zoe, Georg und Christian aus den Klassen 6b und 6d der Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg wissen:

"Wie ist das Ist bei dir, hast du Spaß an Pappnase und Verkleiden oder bist du eher ein Karnevalsmuffel?"

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, geschrieben und gesprochen hat die Kindernachrichten Gisela Former.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 18.02.2023 | 11:40 Uhr