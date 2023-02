Stand: 10.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: von Gisela Former

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schüler über diese Themen gesprochen:

Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien - viele Länder wollen den Menschen in den Unglücks-Gebieten helfen.

Wir berichten darüber, dass die USA China vorwerfen, über ihrem Land - mit Hilfe eines Ballons - spioniert zu haben.

Beim dritten Thema geht es um den Nordpol: Viele Forscher sagen, dass man in der Arktis massenweise Abfälle aus aller Welt findet.

Von Freya, Lisias, Romy-Jane und Jamie von der Freizeit der Jugendfeuerwehr Rostock - Groß Klein wollten wir wissen: Habt ihr Tipps, wie man es schafft, dass weniger (Plastik)-Müll entsteht? Was kann jeder einzelne machen, damit es weniger Müll gibt?

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, geschrieben und gesprochen hat die Kindernachrichten Gisela Former.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 11.02.2023 | 11:40 Uhr