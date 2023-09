Stand: 15.09.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Erdbeben | Ernstfall | Basketball von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Bei einem Erdbeben und heftigen Regenfällen sterben in Nordafrika Tausende Menschen

Im Norden von Afrika gab es zwei große Naturkatastrophen: Bis gestern Mittag wurden mehr als 14.000 Tote geborgen und es wird befürchtet, dass es noch mehr werden.

In dem Land Libyen sind ganze Regionen überschwemmt worden. Dort hat es so stark geregnet, wie schon seit Langem nicht mehr. Besonders schlimm hat es die Stadt Darna getroffen. Die Überlebenden brauchen dringend Hilfe. Aber viele Straßen wurden durch die Fluten weggeschwemmt, daher ist es nicht leicht, dort zum Beispiel Trinkwasser oder Medikamente zu verteilen.

Auch in Marokko warten Menschen auf Hilfe. Dort gab es ein schweres Erdbeben. Viele Häuser liegen in Trümmern und auch in Marokko sind Straßen nicht mehr befahrbar, weil bei dem Erdbeben zum Beispiel große Felsbrocken auf die Wege gestürzt sind.

Deutschland probt den Ernstfall mit Sirenen und schrillen Tönen auf dem Handy

Am Donnerstagvormittag hat sich sicher der ein oder andere ganz schön erschreckt. Denn da wurden die Warnsysteme getestet. An so einem Warntag soll geguckt werden, wie gut wir zum Beispiel bei einer Katastrophe alarmiert werden könnten.

Denn wenn mal etwas Schlimmes passiert, dann ist es wichtig, dass die Menschen es schnell wissen, damit sie sich schnell in Sicherheit bringen können. Deswegen haben am Donnerstagvormittag überall in Deutschland Handys und Sirenen laut geschrillt, geheult oder gebrummt. Es sollten möglichst viele Menschen erreicht werden, so gab es zum Beispiel auch Warnungen auf Anzeigetafeln in Bahnhöfen, im Radio oder im Fernsehen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat hinterher gesagt, dass die Systeme gut funktioniert haben.

Die deutschen Basketballer werden zum allerersten Mal Weltmeister!

Einmal Weltmeister sein - das ist für viele, die Sport machen, ein großer Traum. Und für die deutschen Basketballer ist dieser Traum diese Woche in Erfüllung gegangen!

Mit 83 zu 77 hat Deutschland gegen Serbien im Finale gewonnen. Es war spannend bis zum Schluss. Jetzt ist Deutschland Weltmeister und als die Spieler zurück nach Frankfurt am Main gekommen sind, hat sich der Kapitän der Mannschaft, Dennis Schröder aus Braunschweig, bei den Fans bedankt. Der Jubel war groß, die Freude bei den Spielern riesig.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Ida, Sam, Vivie, Carl, Lukas und Charlotte

aus der 4. Klasse der Grundschule Alsterdorfer Straße in Hamburg.

Ines Kaffka hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 16.09.2023 | 11:40 Uhr