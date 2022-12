Stand: 02.12.2022 11:00 Uhr Kindernachrichten: Energiepreise | Proteste in China | Fachkräftemangel | Charity

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Der Staat will vielen Familien bei den hohen Heizkosten helfen. In China haben viele mutige Menschen protestiert. Außerdem sollen in Zukunft mehr Menschen einfacher nach Deutschland kommen können, um hier zu arbeiten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist bei der WM in Katar schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Und: viele Wohltätigkeitsorganisationen rufen zum Spenden auf.

In dieser Woche haben Till, Lunis und Lindsey mitgemacht, sie wohnen alle in Rostock und in der Umgebung. Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt und Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

