Stand: 07.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Einheitskabel | Gaspreise | Nobelpreise | Lehrer von Janine Albrecht

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Bald soll es nur noch einen Stecker für Elektrogeräte wie Handy & Co geben.

Außerdem berichten wir, dass die deutsche Regierung verspricht zu helfen, damit das Heizen nicht unbezahlbar wird.

Beim dritten Thema geht es um kluge Menschen: Seit dieser Woche steht fest, wer in diesem Jahr die berühmten Nobelpreise bekommt.

Und wir sprechen über die Arbeit im Klassenzimmer - am Welttag der Lehrerinnen und Lehrer geht es um einen ganz wichtigen Beruf. Von den Kindern wollten wir dazu wissen: "Seid ihr schon perfekt im Nicht-Verschwenden von Lebensmitteln?"

In dieser Woche haben Lisa, Lukas und Leonie aus der Europaschule Pädagogium Schwerin mitgemacht. Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt - geschrieben und gesprochen hat Janine Albrecht.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 08.10.2022 | 11:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge