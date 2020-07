Stand: 25.07.2020 00:00 Uhr

Nachrichten für Kinder - was diese Woche wichtig war

Bei NDR Info gibt es Nachrichten für Kinder immer sonnabends um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. In dieser Woche geht es um die Corona-Hilfen der EU, um Kinder aus armen Familien und wir fragen: Habt ihr Lust, mal auf den Mars zu fliegen?

Anhören könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - als Podcast. Und ihr könnt die Nachrichten in Gebärdensprache anschauen (im Moment ist allerdings Sommerpause).

Kinder aus Bremen, Kiel und Flensburg bei den Kindernachrichten

NDR Info Reporterin Anina Pommerenke hat in dieser Woche mit Kindern aus drei verschiedenen Schulen gesprochen: Mit Annelina aus der Oberschule Roter Sand in Bremen, Annabelle vom Ernst Barlach Gymnasium in Kiel und mit Joos und Paul aus der Goethe Schule Flensburg. Sprecher der Kindernachrichten ist diesmal Tom Heerdegen von NDR Info.

Die Kindernachrichten zum Anhören NDR Info - Kindernachrichten - 25.07.2020 00:00 Uhr Autor/in: Heerdegen, Tom Kindernachrichten: EU beschließt Corona-Hilfsprogramm/Viele Kinder leben in ärmeren Familien/Raketen starten zum Mars - eine Sendereihe von MIKADO und den NDR Nachrichten







