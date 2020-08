Stand: 01.08.2020 00:00 Uhr

Zahl neuer Corona-Infektionen gestiegen

Kinder: Also, ich habe gehört, dass zurzeit viele Leute wieder Corona haben und deswegen auch viele Leute wieder Angst vor der zweiten Welle haben...

NDR Info Kindernachrichten: Eine Zeitlang hatte es in Deutschland weniger Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben. Aber in den letzten Wochen sind es wieder mehr geworden. Das Virus hat sich zum Beispiel bei Familienfeiern oder bei Partys verbreitet. Und einige haben sich auch im Urlaub angesteckt.

Kinder: Viele Leute vergessen Corona, weil Corona jetzt schon so lange da ist und deswegen werden viele unvorsichtig.

Viele Leute kommen aus dem Urlaub und nehmen das Coronavirus nicht ernst und bringen das Virus dann halt auch wieder mit nach Deutschland.

NDR Info Kindernachrichten: An den Flughäfen gibt es deshalb nun Test-Stationen. Ab der nächsten Woche müssen Urlauber sich auf Corona testen lassen, wenn sie zum Beispiel in der Türkei, Ägypten oder Nordspanien waren. Sie gelten als Risikoländer.

Kinder: Also man wird halt an Flughäfen getestet und wenn man positiv ist, dann kommt man zwei Wochen in Quarantäne. Und wenn man negativ ist, kann man glaube ich wieder losgehen.

NDR Info Kindernachrichten: Dass man sich testen lassen muss, finden nicht alle gut. Aber die Regierung hat es so entschieden. Politiker und Ärzte haben auch nochmal alle aufgerufen, besser aufzupassen und sich an die Schutz-Regeln zu halten und das Händewaschen nicht zu vergessen.

Kinder: Man versucht, eine zweite Welle zu verhindern, indem man sich auf Corona testet, Masken trägt und Abstand hält.

