Kindernachrichten: Drogen | Mehrweg | Waldbränden | Lehrerberuf

In dieser Woche haben wir mit Greta, Heda, Leo und Emil aus der Klassenstufe 6 der Jonaschule in Stralsundin in Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:



Viele wissen offenbar nicht, wie gefährlich Drogen sind.

Mehr Mehrweg - strengere Regeln sollen dafür sorgen, dass unser Müllberg kleiner wird.

Der Qualm von Waldbränden in Kanada zieht über Tausende Kilometer bis zu uns.

Neue Ideen sollen helfen, mehr Lehreinnen und Lehrer zu finden. Dazu wollten wir wollten wir von den Kindern wissen:

"Was findest du toll am Lehrerberuf – und was stellst du dir schwierig vor?"

