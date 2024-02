Stand: 16.02.2024 15:00 Uhr Kindernachrichten: Donald Trump und die Nato | Norddeutschlands Dauerregen | Fastenzeit von Janine Albrecht

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Trumps Drohgebärden - alle Mitglieder sollen ihre Nato-Beiträge leisten

Donald Trump – der mal Präsident der USA war und es wieder werden will – hat etwas gesagt, das viele Menschen sehr beunruhigt hat. Als US-Präsident würde er Nato-Staaten, die zu wenig für ihr Militär ausgeben, bei einem Angriff nicht schützen.

Die Nato ist ein Bündnis von 31 Staaten, auch Deutschland gehört dazu. Sie haben vereinbart, sich zu helfen, wenn einer von ihnen angegriffen wird. Dafür müssen aber auch alle Länder der Nato darauf achten, dass sie gut ausgerüstet sind, also zum Beispiel genügend Waffen haben – und dafür soll jedes Land einen bestimmten Teil seines Geldes bereitstellen: und zwar mindestens 2 Prozent von dem, was die Menschen dort erarbeiten.

Weil die USA der stärkste Partner in der Nato sind, hat die Aussage von Trump für viel Unruhe gesorgt. Aber was Trump sagt, hat erstmal keine Folgen. Denn er hat ja kein Amt und es ist gar nicht sicher, dass er nochmal Präsident wird.

Norddeutschlands Dauerregen - das schlechte Wetter sorgt für Überschwemmungsgefahr

Die letzten Wochen, ja sogar Monate, hat es wirklich viel geregnet. An Weihnachten so stark, dass auch bei uns im Norden viele Flüsse, Bäche über die Ufer getreten sind. Gerade steigen die Pegelstände einiger Flüsse in Niedersachsen wieder.

So schlimm wie das Weihnachtshochwasser soll es nicht werden, aber der viele Regen sorgt auch in der Landwirtschaft für Probleme, weil die Felder überschwemmt sind, fürchten viele Bauern um die Ernte. Und selbst wenn die Äcker nicht mehr überschwemmt sind, ist der Boden so aufgeweicht, dass Landwirte mit ihren schweren Erntemaschinen gar nicht darauf fahren können.

Viele hoffen deshalb jetzt auf die Sommerernten – und ein Gutes hat der viele Regen: der Grundwasserspiegel steigt wieder.

Wochenlanger Verzicht - die Fastenzeit hat angefangen

Nach der Faschingszeit kommt für Christen die Fastenzeit. Sie dauert 40 Tage lang: von Aschermittwoch bis Ostern. Die christliche Fastenzeitist dazu da, sich auf das Osterfest vorzubereiten. Im frühen Mittelalter gab es dafür sehr strenge Regeln: nur eine Mahlzeit am Tag war erlaubt, Alkohol, Fleisch und auch andere tierische Produkte, wie Eier, Milch, Butter oder Käse waren verboten. Heute sieht die Kirche das nicht mehr so streng. Es geht vielmehr darum, mal auf etwas zu verzichten: zum Beispiel auf das Handy, auf Süßigkeiten oder Fleisch, sich auf andere Dinge zu besinnen und zur Ruhe zu kommen.

