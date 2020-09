Stand: 05.09.2020 00:00 Uhr

In den USA beginnt ein erbitterter Wahlkampf

Kinder aus Elmshorn: In den USA ist gerade Wahlkampf. Im November sind Wahlen: Joe Biden tritt gegen Donald Trump an - die beiden möchten unbedingt Präsident werden. Es ist eher kein netter Wahlkampf, eher auch so ein bisschen brutaler.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen in den USA sind besorgt darüber, wie feindselig die beiden Bewerber um den Job des US-Präsidenten miteinander umgehen. Aufgeheizt wurde die Stimmung durch das, was in der kleinen Stadt Kenosha im US Bundesstaat Wisconsin geschehen ist: Dort hatte ein Polizist bei einer Kontrolle einen Mann durch sieben Schüsse in den Rücken schwer verletzt. Der Mann, den die Schüsse trafen, war dunkelhäutig. Schon bald nach den Schüssen begannen heftige Proteste gegen das Vorgehen der Polizei. Viele werfen der Polizei vor, sie würde sich rassistisch verhalten, sie würde also Schwarze oft würdelos behandeln, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Bei den Unruhen in Kenosha gab es zwei Tote und viele Geschäfte wurden geplündert.

Kinder aus Elmshorn: Die Demonstrationen sind nicht so friedlich, viele sind gewalttätig und deswegen werden viele Autos und Geschäfte zerstört. Es gab viele kriminelle Sachen und Donald Trump hat sich eher um die kriminellen Sachen gekümmert, anstatt jetzt um Rassismus. Donald Trump ist in die Stadt gefahren und hat die Polizisten gelobt. Er ging da zwar hin, aber war eigentlich gar nicht eingeladen und der Bürgermeister hat gesagt "komm bitte nicht" und er kam trotzdem. Einfach nur um sich beliebter zu machen.

NDR Info Kindernachrichten: Auch Trumps Herausforderer Joe Biden, der ihn als Präsident ablösen will, ist nach Kenosha gereist. Er traf sich mit Verwandten des Mannes, der durch Polizeikugeln verletzt wurde. Zwischen Trump und Biden hagelte es Vorwürfe. Trump sagte, Biden wären die Zerstörungen und Plünderungen egal. Biden warf Trump vor, er würde Hass und Rassismus schüren.

