Kindernachrichten: Dieses Mal dreht sich alles um Ostern

In dieser Woche haben wir mit Kindern aus Hamburg eine besondere Sendung aufgezeichnet: Sie dreht sich rund um das Thema Ostern!

Wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, warum eigentlich Ostern gefeiert wird. Sie konnten außerdem Fragen stellen, die unser NDR-Kirchenexperte Daniel Kaiser beantwortet. Außerdem waren wir natürlich neugierig, wie die Kinder Ostern feiern.

Dazu wollten wir von Jannes, Klara, Jakob und Johanna aus der Klasse 5a vom Gymnasium Eppendorf in Hamburg wissen:

"Worauf freut ihr euch an Ostern am meisten?"

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Jörgpeter von Clarenau hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

