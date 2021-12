Stand: 10.12.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Janine Albrecht

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Kiel über die neue Regierung gesprochen:

Deutschland hat eine neue Regierung - und nach 16 Jahren auch einen neuen Bundeskanzler. Das war diese Woche das ganz große Themen, und auch wir sprechen heute über Olaf Scholz und die anderen Frauen und Männer, die jetzt viele ganz wichtige Dinge entscheiden müssen.

1. Neuer Kanzler

Kinder aus Kiel: Seit dieser Woche ist Olaf Scholz der Bundeskanzler von Deutschland.

NDR Info Kindernachrichten: Das heißt, er ist jetzt der Chef der deutschen Regierung. Und weil das so ein wichtiger Job ist, muss der Bundeskanzler schwören, immer nur das Beste für Deutschland zu machen. Das nennt man Amtseid, bei Olaf Scholz hörte sich das so an:

Amtseid Scholz: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren - Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde."

NDR Info Kindernachrichten: Diesen Eid haben schon die Kanzler und die Kanzlerin vor Olaf Scholz geschworen. Auch Angela Merkel, die in dieser Woche ihr Büro und das ganze Kanzleramt an Olaf Scholz übergeben hat.

Seinen neuen Arbeitsplatz kennt Scholz schon sehr gut...

Kinder: Olaf Scholz ist nicht neu. Er ist seit er 17 ist bei der SPD und ich glaube, ich weiß nicht, wann er dann als Abgeordneter ins Amt gegangen ist, ja.

NDR Info Kindernachrichten: Im Bundestag ist Scholz schon mehr als 20 Jahre lang und hat einige politische Jobs gemacht.

Kinder: Olaf Scholz war vorher Vizekanzler und er war irgendwann mal der Bürgermeister von Hamburg.

NDR Info Kindernachrichten: Und er hat sich schon früh für Politik interessiert: An seiner Schule war er Schulsprecher. Das war in Hamburg, dort ist Olaf Scholz aufgewachsen. Er hat übrigens selbst verraten, dass er als Schüler Sport gehasst hat, jetzt rudert und joggt er gerne. Mittlerweile wohnt Scholz in der Nähe von Berlin.

2. Neue Regierung

Kinder: Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und da ist das Parlament.

NDR Info Kindernachrichten: Und die Regierung. Dazu gehören jetzt SPD, Grünen und FDP. Deshalb nennt man sie auch die Ampel-Regierung:

Kinder: Rot ist die SPD, Grün sind eben Die Grünen und gelb ist die FDP.

NDR Info Kindernachrichten: Die Regierung, das ist Olaf Scholz als Chef und …

Kinder: Die Ministerinnen und Minister sind auch ganz wichtig für die Regierung.

NDR Info Kindernachrichten: Sie sind wiederrum die Chefs und Chefinnen eines Ministeriums.

Kinder: Ich habe Gesundheitsministerium schon mal gehört, sorgt für die Gesundheit. Es gibt auch das Finanzministerium. Das Umweltministerium gibt es noch. Wegen des Klimawandels, das ist gerade ein großes Thema.“

NDR Info Kindernachrichten: Insgesamt gibt es 16 Ministerinnen und Minister. Jeder kümmert sich um seinen Bereich. Für den Gesundheitsminister, das ist jetzt Karl Lauterbach, ist natürlich gerade vor allem Corona ein Thema.

Der neue Finanzminister heißt Christian Lindner, der kümmert sich ums Geld. Dann gibt es zum Beispiel noch die Familienministerin Anne Spiegel. Und auch im Bildungsministerium sitzt eine Frau: Bettina Stark-Watzinger. Sie will sich unter anderem dafür einsetzen, dass Digitalisierung an den Schulen besser funktioniert.

NDR Info Kindernachrichten: Wenn der Bundeskanzler und seine Ministerinnen und Minister zusammenkommen, nennt man das Kabinettssitzung. Einmal pro Woche treffen sie sich.

Kinder: Vielleicht sitzen die alle im Kreis, die besprechen irgendwas.

NDR Info Kindernachrichten: Die sitzen an einem ovalen Tisch, dem Kabinettstisch. Der steht in einem Saal im Kanzleramt und ist richtig groß, damit auch alle Regierungsmitglieder Platz haben.

Zu besprechen hat die neue Bundesregierung richtig viel. Denn sie hat sich einiges vorgenommen: Zum Beispiel sollen mehr Wohnungen gebaut werden, deren Miete nicht so teuer ist.

Kinder: Ich glaube nicht, dass sie den ganzen Tag nur irgendwo rumsitzen, die sind viel unterwegs.

NDR Info Kindernachrichten: Besonders die Außenministerin, Annalena Baerbock, ist viel unterwegs. Sie kümmert sich um die Beziehungen Deutschlands zu anderen Ländern. Gleich an ihrem ersten Arbeitstag ging es los, zuerst nach Frankreich, in die Hauptstadt Paris. Denn Deutschland und Frankreich arbeiten in vielen Bereichen zusammen, beiden Ländern ist zum Beispiel die EU sehr wichtig. Bevor sie dann von Paris weiter nach Brüssel gefahren ist, hat die neuen Außenministerin kurz auf einer Brücke angehalten. Um Fotos von sich und dem Eiffelturm im Hintergrund machen zu lassen. Wie Annalena Baerbock sagte, sind die für ihre beiden Töchter.

3. Wichtige Aufgabe

NDR Info Kindernachrichten: Olaf Scholz und die anderen Ministerinnen und Minister hatten gleich viel zu tun.

Kinder: Ich glaube, das ist schon schwierig, weil du entscheidest ja nicht nur Sachen für dich, sondern eben auch für ganz viele Menschen.

NDR Info Kindernachrichten: Das merken wir ja gerade bei Corona besonders. Immer noch stecken sich jeden Tag sehr viele Menschen an. Und in dieser Woche hat sich der neue Kanzler Olaf Scholz gleich mit den Chefs und Chefinnen der deutschen Bundesländer getroffen. Danach sagte er, es solle mehr fürs Impfen getan werden. Für die Weihnachtstage wurden erstmal keine weiteren Einschränkungen beschlossen.

Corona ist gerade wohl erstmal die wichtigste Aufgabe der neuen Bundesregierung. Allen voran von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Wir haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c der Humboldt Schule in Kiel gefragt: "Hättest Du weiche Knie oder währt Du begeistert, wenn Du plötzlich Chefin oder Chef von ganz vielen Leuten würdest und viel entscheiden müsstet?"

Kind: "Boah, ich hätte mich das gar nicht getraut, wenn ich ehrlich bin. Weil so viele Leute, wenn man soviel zu entscheiden hat. Ja, das ist halt ein bisschen, bloß nix Falsches machen."

Kind: "Ich finde das jetzt nicht so leicht, jedem gerecht zu werden. Also, wenn ich das wäre, dann würde ich auch dafür sorgen, dass alles gerecht ist."

Kind: "Von kleineren Bereichen vielleicht schon, aber nicht für ganz Deutschland. Also Angst nicht, ich bin auch schon vor ganz vielen Leuten aufgetreten, aber das tut jetzt nichts zur Sache. So wichtige Dinge entscheiden, ich glaube nicht, dass ich sowas könnte."

Kind: "Ich glaube sowas mit Politik sind nicht so der Beste, Ansprachen vor ganz ganz vielen Leuten zu halten.“

In dieser Woche haben Luisa, Maximilian, Felix und Ceylin aus der Klasse 5c der Humboldt Schule in Kiel mitgemacht. Janine Albrecht hat die Kindernachrichte gesprochen, Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

