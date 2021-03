Stand: 19.03.2021 15:50 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal geht es um diese Themen: Wegen steigender Inzidenz-Zahlen werden gerade erst gelockerte Regeln wieder verschärft. Mit Kindern aus Schleswig-Holstein haben wir darüber gesprochen, dass sich viele Menschen fragen, ob alle Impfstoffe wirklich sicher sind. Außerdem berichten wir, dass in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich weniger schädliches Gas entstanden ist. Zum Schluss sprechen wir noch über Radfahrer:innen, die sich mehr Platz und mehr Sicherheit in den Städten wünschen.

Weitere Informationen Kindernachrichten als Podcast Hier gibt's die aktuellen Nachrichten für Kinder und die der vergangenen Wochen zum Nachhören und ihr könnt sie abonnieren. mehr

1. Corona-Sorgen

Kinder aus Wentorf: Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland wieder. Durch die ansteigenden Zahlen wird jetzt darüber geredet, die Corona-Regeln wieder zu verschärfen. Viele Politiker müssen auch die Notbremse ziehen.

NDR Info Kindernachrichten: Das heißt: einige Lockerungen werden wieder zurückgenommen.

Kinder: Museen und Zoos sind schon wieder geöffnet, in manchen Regionen, aber es könnte sein, dass sie auch bald wieder schließen. Jetzt soll es heißen, dass in manchen Regionen die Geschäfte wieder geschlossen werden. Die Corona-Regeln hängen immer vom Inzidenzwert ab. Es gibt bestimmte Lockerungen oder Verschärfungen, wenn der Inzidenzwert bei 100 oder 50 ist.

NDR Info Kindernachrichten: Seit Corona wird ganz viel über den SiebenTage-Inzidenzwert geredet. Der zeigt, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb einer Woche angesteckt haben. Da, wo der Wert unter 50 liegt, durften zum Beispiel Geschäfte wieder aufmachen, unter 100 war Shoppen zumindest mit Termin erlaubt. Bei über 100 soll die Notbremse gezogen werden. Und dadurch könnte sich bei uns wieder vieles ändern.

Kinder: Wir habe gerade Wechselunterricht, meine Sorge ist, dass wenn die Coronazahlen wieder steigen, die Schulen dann wieder schließen müssen.

NDR Info Kindernachrichten: Das soll aber bei uns im Norden zumindest erst einmal nicht passieren. Die Politiker aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen, dass an den Schulen die aktuellen Regeln zunächst weitergelten.

2. Impfstoff-Probleme

Kinder: Diese Woche wurde der AstraZeneca-Impfstoff aus dem Verkehr gezogen.

NDR Info Kindernachrichten: Weil einige Menschen nach dem Impfen damit ein Blutgerinnsel im Gehirn bekommen hatten.

Kinder: Bei einem Blutgerinnsel ist es so, wenn das Blut so bröckelt, dann verstopfen die Adern.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Blutgerinnsel nennt man Thrombosen. Weil die gefährlich sind, haben Forscherinnen und Forscher untersucht, ob es zwischen der Corona-Impfung mit AstraZeneca und diesen Blutgerinnseln einen Zusammenhang gibt. Sie gehören zur Europäischen Arzneimittelagentur, kurz EMA genannt. Für ihre Überprüfung haben sich die Fachleute die Daten zu AstraZeneca aus allen europäischen Ländern angeschaut. Mit dem Ergebnis:

Kinder: Die Europäische Arzneimittelagentur hat gesagt, dass der Impfstoff sicher ist.

NDR Info Kindernachrichten: Deshalb wird jetzt wieder mit AstraZeneca gegen Corona geimpft.

Kinder: Manche wollen einfach nur, dass sie den Impfstoff verimpfen, damit die Leute endlich weiterkommen, weil Deutschland ist ja sehr langsam mit dem Impfen und manche wollen sich gar nicht damit impfen lassen. Das Impfen ist wichtig in der Corona-Pandemie, weil man sich dann nicht infiziert kann oder die Krankheit dann nicht mehr so schlimm ist.

3. Klima-Erfolg in Deutschland

Kinder: Wegen der Corona-Krise wurden im vergangenen Jahr 70 Millionen Tonnen weniger CO2 ausgestoßen.

NDR Info Kindernachrichten: Und damit hat Deutschland sein Klimaziel für 2020 doch noch geschafft. Das Ziel war: 40 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als 1990. Und das ist sogar leicht übertroffen worden, mit rund 41 Prozent. Und das lag auch an Corona.

Kinder: Man ist ja tatsächlich durch Corona fast den ganzen Tag drinnen, durch Homeschooling und Homeoffice. Man muss jetzt nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren oder die Kinder zur Schule bringen. Da jetzt auch nicht mehr viele in den Urlaub fahren, dadurch werden nicht mehr so viele Gase ausgestoßen. Viele sind auch nicht in den Urlaub geflogen.

NDR Info Kindernachrichten: Und einige Fabriken haben im letzten Jahr zeitweise nichts oder weniger hergestellt. Aber Umweltschützer fürchten, dass es wieder schlechter wird mit dem Klimaschutz, wenn es keine Einschränkungen mehr wegen Corona gibt und auch wieder mehr Treibhausgase ausgestoßen werden.

Kinder: Diese schädlichen Gase, die lösen den Klimawandel aus. Der Klimawandel macht für die ganze Welt Probleme.

4. Große Fahrrad-Umfrage

Kinder: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat sich mal so umgehört, sie haben eine Umfrage gemacht, wie das so bei den Radfahrern ist. Die Radfahrer sind mit der Situation, mit den Rädern in der Stadt, nicht so zufrieden.

NDR Info Kindernachrichten: Denn die meisten der rund 230.000 Radlerinnen und Radler, die bei der Online-Umfrage mitgemacht haben, haben bei der Frage, ob sie sich sicherfühlen eine richtig schlechte Schulnote vergeben: nämlich eine 5.

Kinder: Weil so viele Autos fahren, da haben viele Angst auf der Straße zu fahren, weil sie Angst haben, dass irgendjemand sie anfährt.Viele Radfahrer haben gesagt, dass die Radwege zu schmal sind oder auch manchmal gar nicht vorhanden sind.

NDR Info Kindernachrichten: Was muss sich ändern, damit Fahrradfahren sicherer wird und noch mehr Spaß macht? Dazu haben sich Wilma, Karl, Katharina und Julia aus Wentorf in Schleswig-Holstein Gedanken gemacht:

Kind: Vielleicht sollte man noch mehr Parkverbote auf Radwegen machen und, dass Autos auch langsamer fahren müssen.

Kind: Ich glaube, ich hätte mehr Spaß beim Radfahren, wenn die Autos vorsichtiger fahren würden oder auch, wenn es extra Fahrradstraßen gibt, die dann für Radfahrer extra gemacht sind, dass Autos dort nicht fahren dürfen.

Kind: Dass etwa die Radwege tatsächlich breiter sein müssten.

Kind: Und vielleicht auch mal aus Quatsch es so einen Fahrradweg geben würde, der mit Gras bewachsen ist. Macht einfach viel Spaß auf Rasen zu fahren und andererseits ist es einfach mal was anderes, mitten in der Stadt auf einer Rasenfläche zu fahren.

In dieser Woche haben Wilma, Karl, Katharina und Julia aus der Klasse 5c vom Gymnasium Wentorf in Schleswig-Holstein mitgemacht. Gesprochen hat Janine Albrechtdie Kindernachrichten, Anina Laura Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert hat .

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 20.03.2021 | 11:40 Uhr