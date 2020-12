Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war Stand: 05.12.2020 00:00 Uhr Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info. Dieses Mal geht es um den Corona-Impfstoff, um Gemeinheiten im Internet und um den Nikolaustag.

1. Möglichst viele Menschen sollen sich gegen Corona impfen lassen

Kinder aus Flensburg: Seit dieser Woche gibt es die Hoffnung, dass bald geimpft werden kann.

NDR Info Kindernachrichten: Klar gegen Corona - zwei Firmen haben sehr gute Testergebnisse für ihre Impfstoffe vorgelegt. Jetzt werden die Ergebnisse noch von Fachleuten überprüft. Wenn alles okay ist, erlauben sie, den Impfstoff in der Europäischen Union zu benutzen.

Kinder: Politiker glauben, dass auch schon Mitte Dezember bis Januar geimpft werden kann.

NDR Info Kindernachrichten: Impfungen sollen helfen, dass wir bestimmte Krankheiten gar nicht erst bekommen. Und die allermeisten Kinder sind auch schon mal geimpft worden.

Kinder: Da kommt eine Ärztin oder Krankenschwester und die macht mit Desinfektionsmittel erstmal deinen Arm sauber an der Stelle und dann gibt es einen Piek und dann wird es reingespritzt.

NDR Info Kindernachrichten: Bei Corona muss - mit ein paar Wochen dazwischen - zweimal gepiekt werden. Danach kennt der Körper das Virus und kann uns vor der Krankheit schützen.

Die Impfung ist freiwillig, niemand wird dazu gezwungen. Aber beim Impfen geht es nicht nur darum, sich selbst vor Corona zu schützen.

Kinder: Die Impfung ist wichtig, weil die Patienten, die Corona haben, es weiter geben können an Menschen, die noch kein Corona haben oder hatten. Wenn sich viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren, dann werden Krankenhäuser überfüllt - aber es gibt nicht unendlich viel Platz in den Krankenhäusern. Denn sonst verbreitet sich das Virus weiter und ältere Leute oder Risikopatienten sterben daran.

NDR Info Kindernachrichten: Damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen können, werden überall in Deutschland, auch bei uns im Norden, Impfzentren aufgebaut. Das sind meist große Hallen, wo dann Tausende Menschen geimpft werden können.

Kinder: Bei uns in Flensburg wird auch schon an einem Impfzentrum gearbeitet.

2. Mobbing übers Smartphone

Kinder: Es gibt eine neue Studie und die zeigt, dass immer mehr Kinder von Cybermobbing betroffen sind. Da werden Leute über WhatsApp oder Instagram angeschrieben, dass man hässlich ist, oder ja ...

NDR Info Kindernachrichten: Oder es werden unangenehme, peinliche Fotos verschickt oder Lügen verbreitet. Solche Gemeinheiten im Netz hat laut der Studie jede sechste Schülerin oder jeder sechste Schüler in Deutschland erleben müssen.

Kinder: Ich glaube, das ist mehr jetzt durch Corona, weil man ja auch zu Hause gelangweilt rumsitzt und mehr Zeit hat für sowas.

NDR Info Kindernachrichten: Das sagen auch die Wissenschaftler in der Studie. Durch Homeschooling und Kontaktbeschränkungen hätten sich noch mehr soziale Kontakte ins Netz verlagert.

Kinder: Die Kinder, die betroffen sind wissen oft nicht, was sie machen sollen und haben auch Angst. Und man sollte dann direkt zu den Eltern gehen, auf jeden Fall irgendwo Bescheid sagen und das nicht für sich behalten.

NDR Info Kindernachrichten: Und wenn man überhaupt nicht weiß, wem man sich anvertrauen kann, gibt es auch im Internet Hilfe. Bei der "Nummer gegen Kummer". Unter nummergegenkummer.de gibt es kostenlose Beratung, per Telefon, Mail oder Chat.

3. An diesem Wochenende werden Millionen Schuhe zum Süßigkeitenlager

Kinder: Am 6. Dezember ist der 2. Advent und Nikolaus-Tag. Wenn Nikolaus ist, dann putzen wir immer die Schuhe, einen Tag vorher, und dann stellen wir die abends raus und wenn wir dann am nächsten Morgen aufwachen, dann sind die immer voll mit Süßigkeiten.

NDR Info Kindernachrichten: Die - klar - der "Nikolaus" gebracht hat.

Kinder: Der Nikolaus war früher ein Mann, der hat ganz vielen Menschen geholfen. Das war so ein kirchlicher, das war ein Bischof.

NDR Info Kindernachrichten: Er soll vor Hunderten von Jahren gelebt habe, dort wo heute die Türkei ist. Sein Name war Nikolaus von Myra. Es gibt viele Geschichten über ihn. In einer wird erzählt, dass er einer armen Familie heimlich in der Nacht Goldstücke durchs Fenster wirft. Und heute, so wird erzählt, bringt er zwar keine Goldstücke mehr, dafür jede Menge Süßes.

4. Meinung der Kinder: Spielt ihr selbst auch gern Nikolaus?

Wir wollten von Lola, Benno, Zaher und Marit aus der Klasse 5a der Goethe-Schule in Flensburg wissen, ob sie sich nur vom Nikolaus überraschen lassen oder auch selbst gerne anderen heimlich etwas in die Schuhe stecken:

Kind: Früher habe ich das so gemacht, dass ich halt nichts gemacht habe. Aber dann haben ich und meine Schwester immer zusammen Plätzchen gebacken und die hingestellt und einmal haben wir auch Konfetti dahin getan und jetzt habe ich auch was für meine Mutter.

Kind: Eigentlich machen Mama und Papa immer die Schuhe und ich stecke da nichts rein.

Kind: Manchmal habe ich anderen auch mal was reingesteckt, aber eigentlich nicht oft.

Kind: Ich bin Muslim und habe keinen Nikolaus-Tag. Wir bekommen Süßigkeiten am Opferfest oder am Zuckerfest. Also ich überrasche auch gerne andere.

Die Kinder interviewt hat Reporterin Anina Pommerenke. Sprecherin der Kindernachrichten war dieses Mal Janine Albrecht.

