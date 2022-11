Stand: 04.11.2022 11:00 Uhr Kindernachrichten: China-Reise | Klima-Schützer | Taylor Swift | Dunkelheit von Jörgpeter von Clarenau

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über diese Themen gesprochen:

Bundeskanzler Scholz besucht China - viele fragen sich, wie man mit dem mächtigen Land umgehen soll.

Wir berichten darüber, dass eine umstrittene Aktion von Klima-Schützern für viel Kritik sorgt.

Beim dritten Thema geht es um um einen Rekord in der Musikbranche: Die Sängerin Taylor Swift holt mit ihren Songs alle Plätze der Top Ten.

Und wir sprechen über die Zeitumstellung - von den Kindern wollten wir wissen, ob sie sich erstmal an die frühe Dunkelheit am Abend gewöhnen müssen.

In dieser Woche haben Nikias, Venora, Konstantin, Nele und Alena aus der 5. Klasse des Lessing Gymnasiums in Norderstedt mitgemacht. Doreen Pelz hat die Kinder interviewt und Jörgpeter von Clarenaudie Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 05.11.2022 | 11:40 Uhr