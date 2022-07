Stand: 08.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Boris Johnson | Preise | Strom | Ferien von Janine Albrecht

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Nachdem es wieder großem Ärger gab, kündigt Großbritanniens wichtigster Politiker Boris Johnson seinen Rücktritt an.

Wir berichten, dass Fachleute damit rechnen, dass Manches noch deutlich teurer werden könnte und viele Preise steigen.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern darüber, dass aus Deutschlands Steckdosen viel mehr saubere Energie kommen soll - zum Beispiel aus Wind und Sonne hergestellter Strom.

Beim vierten Themen geht es um die Sommerferien - hunderttausende Kinder im Norden freuen sich auf Freizeit und Ausschlafen. Dazu wollten von den Kindern wissen: Was ist für dich das Schönste an einem Ferientag, den du selbst gestalten darfst?

In dieser Woche haben Frida, Anouk, Hanna und Ida aus der 5/2 des Heinrich-Heine Gymnasiums in Hamburg Poppenbüttel mitgemacht. Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen - Helena-Franziska Schwar hat mit den Kindern telefoniert.

