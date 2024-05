Stand: 24.05.2024 15:04 Uhr Kindernachrichten: Besonderer Geburtstag | Tag der Artenvielfalt | Bayer Leverkusen von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Besonderer Geburtstag: Unser Grundgesetz ist jetzt 75 Jahre alt

In dieser Woche ist in Deutschland groß gefeiert worden – unser Grundgesetz ist 75 Jahre alt geworden. Und dieser Geburtstag am 23. Mai ist ein besonderer Tag für alle Menschen in Deutschland! Denn das Grundgesetz ist so etwas wie Spielregeln, die festlegen wie wir in Deutschland hier zusammenleben.

Insgesamt 146 Regeln stehen im Grundgesetz. Die Wichtigste ist die erste – die heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, jeder Mensch ist gleich wertvoll – egal ob man ein Mann, eine Frau oder ein Kind ist und egal, wo man herkommt. Immer wieder wird übrigens auch darüber diskutiert, ob auch Kinderrechte nochmal extra ins Grundgesetz geschrieben werden.

Tag der Artenvielfalt: Viele Tiere und Pflanzen sind vom Aussterben bedroht

Elefanten, Eisbären, aber auch bestimmte Blumen, Bäume und Insekten - viele Tier- und Pflanzenarten auf der Welt sind vom Aussterben bedroht. Daran erinnert wird immer am Tag der Artenvielfalt am 22. Mai. Fachleute sagen, dass auf der ganzen Welt jeden Tag 150 Pflanzen- und Tierarten aussterben. Und auch die Liste mit bedrohten Tieren ist sehr lang.

Schuld daran sind wir Menschen – weil wir unter anderem für den Klimawandel verantwortlich sind. Aber wir können etwas tun: Zum Beispiel öfter das Auto stehen lassen und stattdessen mit dem Fahrrad oder Bus fahren oder weniger Müll produzieren!

DFB-Pokalfinale: Bayer Leverkusen und der 1. FC Kaiserslautern wollen gewinnen

Fast ein Jahr lang hat Deutschlands neuer Fußballmeister Bayer Leverkusen nicht mehr verloren. Jetzt aber ist diese Serie zu Ende gegangen, ausgerechnet im Europapokalendspiel. Jubeln könnten die Leverkusener aber an diesem Wochenende trotzdem noch – denn am Sonnabend steigt das große Finale im DFB-Pokal und die Leverkusener gehen als Favorit in das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Kaiserslauterner wären fast aus der zweiten Liga abgestiegen. Aber ein Sprichwort sagt: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze" – das heißt, dass oft Überraschungen passieren und nicht immer der Favorit gewinnt!



