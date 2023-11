Stand: 27.10.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Asylbewerber | Orkan | DFB-Pokal von Anina Pommerenke

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Neue Regeln für Asylbewerber – Wenn Menschen zu uns nach Deutschland kommen sollen sie bald schneller hier auch arbeiten können

In Deutschland und ganz Europa wird seit einiger Zeit sehr viel über das Thema Migration gesprochen: So nennt man das, wenn Menschen sich ein neues Land zum Leben suchen. Wenn sie zum Beispiel vor Krieg und Konflikten fliehen, gelten sie als Schutzsuchende. In Deutschland kommen besonders viele Menschen aus Syrien und Afghanistan an. Manche Menschen haben das Recht, in Deutschland Asyl zu beantragen. Das gilt aber nur, wenn sie in ihrer Heimat zum Beispiel wegen ihrer politischen Ansichten oder ihrer Religion verfolgt werden.

Doch wie vielen Menschen sollte und kann Deutschland Schutz bieten? Dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Denn die Einwanderung führt auch zu Problemen: Zum Beispiel finden viele Städte und Dörfer nicht mehr genügend Unterkünfte für die Menschen. Außerdem berichten viele Lehrkräfte, dass sie sich um zu viele Kinder kümmern müssen, die kein Deutsch sprechen. Demgegenüber steht die Not der Menschen, die sich ein Leben in Frieden wünschen. Die Politik sucht nach Lösungen für die zahlreichen Herausforderungen.

Diese Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit seinen Ministerinnen und Ministern neue Regeln beschlossen, die die Lage der Asylsuchenden verbessern sollen. Die Bundesregierung möchte, dass Asylbewerber schneller in Deutschland arbeiten dürfen – das hat bisher oft sehr lange, zum Teil Jahre gedauert. Dabei werden Arbeitskräfte gerade dringend benötigt. Das soll auch Städte und Gemeinden entlasten, die dann weniger Sozialleistungen für die Asylsuchenden zahlen müssen.

Orkan über Europa – Ein gewaltiger Sturm sorgt in mehreren Ländern für große Probleme

In der letzten Woche ist ein heftiger Sturm über Westeuropa hinweggefegt. Er hat viel Chaos angerichtet. Teilweise wurden Sturmböen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde gemessen. Viele Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, Feuerwehrleute hatten ordentlich was zu tun. So ein Sturm kann gefährlich werden. Es gab Überflutungen, Stromausfälle und umherfliegende Gegenstände.

Auch in Deutschland war der Sturm zu spüren. An der Nordseeküste gab es zum Teil eine Sturmwarnung. Im Harz ist eine Frau durch einen umfallenden Baum getötet worden. Es wird daher immer wieder empfohlen, sich bei gefährlichen Wetterlagen möglichst nicht draußen aufzuhalten. Und alles, was durch die Gegend fliegen könnte, frühzeitig in Sicherheit zu bringen.

Wenn die Kleinen die Großen ärgern – Die Super-Stars von Bayern München fliegen aus dem Pokal-Wettbewerb

Der 1. FC Saarbrücken hat im DFB-Pokal sehr überraschend gegen den FC Bayern München gewonnen. Bayern spielt in der ersten Fußballbundesliga und ist sogenannter Rekordmeister. Saarbrücken spielt in der dritten Liga. Trotzdem konnte das Team mit einem Tor in der letzten Minute 2:1 gewinnen, was sehr überraschend war. Für die Fußballwelt ist das eine richtige Sensation.

Das Besondere am DFB-Pokal ist, dass dort die erfolgreichen deutschen Vereine aus den oberen Ligen auch gegen Vereine antreten, die weniger erfolgreich sind und in unteren Ligen spielen. Die haben in der Regel nicht so viel Geld, um zum Beispiel die besten Spieler einzukaufen. Für eine Profi-Mannschaft wie die Bayern gehört es für eine gute Saison dazu, neben der Meisterschaft auch diesen zweitwichtigsten deutschen Titel zu holen. Daraus wird diese Saison nichts. Weil eine erfolgreiche Mannschaft mit nur einer Niederlage aus dem Turnier fliegen kann, gibt es einen bekannten Spruch: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze".

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Lieke, Elisa, Inga und Tobias vom Musikgymnasium Käthe Kollwitz in Rostock Dierkow.

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

