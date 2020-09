Stand: 05.09.2020 00:00 Uhr

Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Bei NDR Info gibt es Nachrichten für Kinder immer sonnabends um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. In dieser Woche geht es um schwere Verbrechen an Alexej Nawalny, wir berichten über den Wahlkampf in den USA und über eine Glücksstudie, für die Kinder aus der ganzen Welt befragt wurden.

Anhören könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - als Podcast. Und ihr könnt die Nachrichten in Gebärdensprache anschauen.

Kinder aus Schleswig-Holstein bei den Kindernachrichten

Mikado Reporterin Nina Rodenberghat in dieser Woche mit drei Kindern aus Schleswig-Holstein gesprochen - und zwar mit Emily, Lisa und Peer - sie alle gehen in die 6a des Bismarck-Gymnasiums in Elmshorn. Sprecher der Kindernachrichten ist dieses Mal Jörgpeter von Clarenau.

weitere Info-Angebote für Kinder Von "Alaska" bis "Zwillinge": Schulwissen vertiefen Geschichte, Biologie, Chemie, Physik, Technik, Erdkunde, Kultur: Hier gibt es Wissenswertes für Kinder - von A wie Alaska bis Z wie Zwillinge. mehr Mikado - Radio für euch! Hörspiele, Buchtipps und vieles mehr - sonntags und an Feiertagen bietet Mikado ein spannendes Programm für Kinder, hier gibt's alle Infos. Außerdem: Kindernachrichten und viele Audios. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 05.09.2020 | 11:40 Uhr