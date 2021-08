Stand: 27.08.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Nina Rodenberg

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über folgende Themen gesprochen: Tausenden Menschen werden mit Flugzeugen aus Afghanistan geholt, außerdem gab es in Kabul Terroranschläge. Wir berichten darüber, dass die Internet-Plattform Youtube mehr als eine Million Videos mit falschen Corona-Informationen gelöscht hat. Außerdem sprechen wir mit den Kindern darüber, dass das weltgrößte Sportfest für Menschen mit Behinderung begonnen hat. Und wir wollten von den Schülerinnen und Schülern wissen, was ist Traumberuf ist.

1. Angst vor Gewaltherrschaft

Kinder aus Schleswig: In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Jetzt wollen ganz viele aus Afghanistan flüchten. Besonders sind das Leute, für die das Leben dort gefährlich werden könnte, so wie die Leute, die aus Deutschland kommen und nur in Afghanistan gearbeitet haben.

NDR Info Kindernachrichten: In diesen Tagen erreichen uns viele schlimme Meldungen aus Afghanistan. Menschen versuchen, aus dem Land zu fliehen - und es gab Terroranschläge mit vielen Opfern. Die Taliban hatten früher schon einmal das Sagen in Afghanistan und viele haben unter ihrer Herrschaft gelitten. Es gab Gewalt - vor allem Frauen und Mädchen war Vieles verboten, sie durften auch nicht zur Schule gehen. Dann waren jetzt fast 20 Jahre lang Soldatinnen und Soldaten aus vielen verschiedenen Ländern in Afghanistan im Einsatz, um für Frieden zu sorgen. Auch die deutsche Bundeswehr war beteiligt. Als sich die Einsatzkräfte nun vor einigen Wochen zurückgezogen, haben die Taliban ihre Chance genutzt und die Macht wieder übernommen. Das hat eine Fluchtwelle ausgelöst. Viele Länder haben in den vergangenen Tagen Menschen mit Flugzeugen aus Afghanistan geholt. Auch Deutschland brachte mehr als 5.000 Menschen in Sicherheit. Darunter Leute, die beispielsweise für Hilfsorganisationen tätig sind - und sogenannte Ortskräfte. Das sind Afghaninnen oder Afghanen, die zum Beispiel als Dolmetscher Soldatinnen und Soldaten geholfen haben.

Kinder: Die Leute, die für Deutschland gearbeitet haben, haben sehr große Angst vor den Taliban, weil die die für Verräter halten und deswegen sollen sie jetzt auf jeden Fall mit nach Deutschland oder anderen Ländern geholt werden. Die Leute, die noch da sind, die stehen unter Druck, weil sie werden dort schlecht behandelt. Den Frauen werden die Rechte weggenommen, sie dürfen vielleicht bald noch nicht mal mehr alleine aus dem Haus.

NDR Info Kindernachrichten: Am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul herrschte in der Woche großes Chaos.

Kinder: Der gesamte Flughafen ist voll mit Menschen, die flüchten wollen. Ich habe einen Ausschnitt gesehen, wo die Leute sich an das Flugzeug rangehängt haben und versucht haben, das Flugzeug zu stoppen, um halt mitzufliegen, weil die unbedingt weg wollen.

NDR Info Kindernachrichten: Und dann sind dort, wo sich viele verzweifelte Menschen dicht gedrängt hatten, um vielleicht doch noch fliehen zu können, Bomben explodiert. Es waren Anschläge von Terroristen, es gab Tote und Verletzte. Überall in der Welt sind Menschen traurig und entsetzt über die schrecklichen Taten.

2. Lügen im Internet

Kinder: YouTube hat sehr viele Videos gelöscht mit falschen Informationen über Corona. Viele sagen auch, dass es kein Corona für sie gibt. Und manche sagen auch, es gibt irgendwelche Heilmittel gegen Corona und das stimmt manchmal auch einfach nicht. Das ist schlimm, weil manche Menschen das glauben und dann verbreitet sich das immer weiter wie so ein Kettenbrief. Und das sorgt alles für Verwirrung.

NDR Info Kindernachrichten: Seit Beginn der Pandemie im letzten Jahr hat die Videoplattform mehr als eine Million Videos gelöscht. Um zu entscheiden, welche Videos gelöscht werden und welche nicht, waren für YouTube die Meinungen von Experten von Gesundheitsorganisationen sehr wichtig.

Kinder: Nicht alles, was auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook reingestellt wird, nicht alles davon ist wahr.

NDR Info Kindernachrichten: Deshalb sollte man im Zweifel bei angeblichen Nachrichten immer noch einmal nachschauen, woher sie kommen und ob man der Quelle vertrauen kann - also wer die Geschichte geschrieben hat und ob es Beweise für das gibt, was behauptet wird. Man kann etwa im Internet nachsehen, ob andere Medien wie Zeitungen, Fernseh- oder Radiosender ebenfalls darüber berichten.

3. Paralympische Spiele in Japan

Kinder: Die Paralympischen Spiele in Japan finden gerade statt. Dort machen Menschen mit mit körperlichen Einschränkungen, die aber ihren Sport so verändert haben, dass man den auch zum Beispiel im Rollstuhl gut spielen kann. Da machen sehr viele Athleten mit.

NDR Info Kindernachrichten: Die Paralympischen Spiele finden immer im Anschluss an die Olympischen Spiele statt. Sie gelten als die weltweit größten Wettkämpfe für Athletinnen und Athleten mit einer Körper- oder Sehbehinderung. Allein aus Deutschland sind dieses Mal 134 Sportlerinnen und Sportler dabei. Sie treten unter anderem im Rollstuhlbasketball, Blindenfußball oder bei Para-Leichtathletik gegeneinander an - insgesamt sind mehr als 20 Sportarten vertreten.

Kinder: Ich hab gelesen, dass da gar keine Leute zugucken dürfen.

NDR Info Kindernachrichten: Weil die japanische Regierung wegen wachsender Corona-Infektionen Alarm geschlagen hat, bleiben die Zuschauerplätze wohl oft leer. Allerdings dürfen einige Tausend japanische Schülerinnen und Schüler bei einzelnen Wettkämpfen live dabei sein.

4. Was willst du werden?

Kinder: Es wurde eine Umfrage gemacht, bei der Kinder ihre Traumberufe verraten durften. Ganz viele haben gesagt, dass sie gerne Polizist oder Tierarzt werden möchten.

NDR Info Kindernachrichten: Bei der Umfrage haben Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 13 Jahren mitgemacht. Polizist und Tierärztin sind dabei tatsächlich die beiden Berufe, die die meisten Kinder erlernen möchten. Bei den Ergebnissen ist vor allem aufgefallen, dass sich die Berufswünsche von Jungen und Mädchen deutlich unterscheiden. So wollen Mädchen gerne Lehrerin oder Ärztin werden, während für Jungs auch Wissenschaftler, Feuerwehrmann oder Fußballprofi wahre Traumjobs sind. Klar, dass wir die Kinder aus Klasse 6 der Lornsenschule in Schleswig - dieses Mal eine reine Mädchenrunde - auch nach ihrem Traumberuf gefragt haben.

Kind: "Mein Traumberuf ist Tierärztin, weil ich habe selber auch Tiere und ich gerne Tieren helfen möchte."

Kind: "Mein Traumberuf ist Autorin, weil ich versuche selbst so ein bisschen Geschichten zu schreiben. Ja, und ich mag halt, dass man da einfach so frei ist. Man kann halt selbst entscheiden, was schreib ich."

Kind: "Ich würde gerne eine Pferdeausbilderin sein, weil ich mag Pferde und Ponys sehr gerne und mir bringt das einfach Spaß."

Kind: "Mein Traumberuf ist Tierärztin, weil ich mag den Umgang zwischen Tier und Mensch sehr gerne."

In dieser Woche haben Leina, Lina, Stella und Sophie aus der 6. Klasse der Lornsenschule in Schleswig mitgemacht. Gesprochen hat Nina Rodenberg die Kindernachrichten. Ines Kaffka hat die Kinder telefonisch interviewt.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 28.08.2021 | 11:40 Uhr