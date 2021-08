Stand: 20.08.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Janine Albrecht

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Schleswig-Holstein über folgende Themen gesprochen: Tausende Menschen aus Afghanistan versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Wir berichten darüber, dass Fachleute empfehlen, dass sich auch Kinder ab 12 Jahren impfen lassen sollen. Außerdem sprechen wir mit den Kindern darüber, dass die Großbrände in mehreren Ländern noch immer nicht unter Kontrolle gebracht wurden - und dass viele befürchten, dass nach dem Sieg der Bayern im Fußball-Supercup die neue Bundesligasaison nicht wirklich spannend wird.

1. Flucht aus Afghanistan

Kinder aus Wentorf: Die Taliban sorgen dafür, dass ganze viele Leute aus Afghanistan fliehen. Also ich weiß, wer die Taliban sind, dass sie in Afghanistan komplett Terror verbreiten, ich weiß aber nicht genau, was sie gemacht haben.

NDR Info Kindernachrichten: Die Taliban haben in Afghanistan die Macht übernommen. Sie sind Muslime, ihre Religion ist also der Islam. Viele Menschen auf der Welt haben diesen Glauben und leben friedlich mit anderen zusammen. Die Taliban aber legen die Regeln, die im Islam gelten, SEHR streng aus. Deshalb nennt man sie auch radikal-islamisch. Jetzt wollen sie, dass alle Menschen in Afghanistan nach ihren strengen Regeln leben. Und wer sich nicht daran hält, muss mit schlimmen Strafen rechnen.

Kinder: Also ich glaube, den Menschen in Afghanistan geht es gar nicht gut, weil die leben auch in ständiger Angst.

NDR Info Kindernachrichten: Besonders schwer könnte es jetzt für Mädchen und Frauen werden.

Kinder: Ich glaube, Frauen dürfen kein Auto fahren und müssen die Haare bedecken.

NDR Info Kindernachrichten: Nicht nur das, viele befürchten, dass Mädchen und Frauen bald gar keine Rechte mehr haben. Nicht mehr zur Schule, nicht mehr zur Arbeit, vielleicht sogar überhaupt nicht mehr allein aus dem Haus gehen dürfen. Denn so war das schon mal, als die Taliban in Afghanistan einige Jahre an der Macht waren, vor 20 Jahren. Über diese Zeit sprechen viele von einer „Schreckensherrschaft der Taliban“. Deshalb wollen jetzt zigtausende Menschen raus aus dem Land.

Kinder: Aber die Taliban machen das so, dass sie überall Kontrollen aufstellen, sie niemanden so richtig zum Flughafen lassen, weil von dort aus könnten dann theoretisch welche wegfliegen, und wollen halt fliehen. Und ganz viele Ländern, zum Beispiel auch Deutschland und die USA haben auch Rettungsflugzeuge geschickt.

NDR Info Kindernachrichten: Aber die können eigentlich nur die eigenen Landsleute in Sicherheit bringen, und Afghanen mit ihren Familien, die für sie gearbeitet haben.

Kinder: Wir haben einen Afghanen in unserer Philosophiegruppe und der hat ein bisschen was dazu erzählt. Der hat auch Verwandte in Afghanistan und ich glaube, der macht sich auch Sorgen. Der sah nicht besonders glücklich aus.

2. Schutz vor Corona

NDR Info Kindernachrichten: In dieser Woche gab es eine wichtige Entscheidung bei den Corona-Impfungen:

Kinder: Und zwar wird die Impfung jetzt auch für Kinder ab 12 Jahren zugelassen.

NDR Info Kindernachrichten: Möglich sind die Corona-Impfungen für alle ab 12 Jahren ja schon länger, auch bei uns in Deutschland. ABER es gab dafür bisher keine generelle Empfehlung von einem wichtigen Gremium, der Ständigen Impfkommission, auch Stiko genannt. Darin sitzen Fachleute, Mediziner, die prüfen, ob und für wen impfen sinnvoll ist. Weil mittlerweile schon sehr viele Kinder -und Jugendliche gegen Corona geimpft worden sind und es dabei keine großen Nebenwirkungen gab, hat die Stiko jetzt eine generelle Impf-Empfehlung gegeben.

Kinder: Wenn man sich impfen lässt, kriegt man das Virus nicht so schnell und wenn man es kriegt, sind die Symptome auch nicht so stark. Also die Menschen lassen sich impfen, weil sie Angst davor haben, krank zu werden. Wenn das Corona-Virus keine Möglichkeit mehr hat, irgendjemanden anzustecken, ist es dann hoffentlich auch irgendwann ausgerottet.

NDR Info Kindernachrichten: Ob sich Kinder und Jugendliche impfen lassen möchten, sollen sie erstmal mit ihren Eltern besprechen. Beim Arzt wird dann auch nochmal genau erklärt, worauf man achten sollte. Zum Beispiel, nach einer Impfung erstmal ein paar Tage keinen Sport zu machen.

Kinder: Ich kann sogar Beispiele nennen. Und zwar spiele ich im Verein Hockey und drei Spieler konnten letztes Mal nicht kommen, weil sie über 12 waren und sich haben impfen lassen.

NDR Info Kindernachrichten: Auch in Schulen werden Corona-Impfungen angeboten. Aber das finden nicht alle gut. Einige Ärztinnen und Ärzte befürchten, dass da dann auch ein Gruppenzwang entsteht und es Stress und Streit in den Schulen geben könnte.

Kinder: Das wird auch hier angeboten, an unserer Schule. Also man muss sich bis zu einem bestimmten Datum anmelden, damit man sich impfen lassen kann und das ist halt auch erst ab 12, wir sind alle noch gar nicht 12.

3. Kampf gegen das Feuer

Kinder: Meine Mutter hat mir ein Video gezeigt, und zwar hat das in Griechenland gezeigt, dass eine Insel dort so gut wie komplett brennt und das da ganz viele Leute von der Insel gerettet werden. Unter anderem wird da eine alte Oma von zwei Männern gestützt und von einem Boot gebracht.

NDR Info Kindernachrichten: Das war auf der Insel Euböa, das ist die zweitgrößte griechische Insel. Aber nicht nur in Griechenland brennt es. Auch in Frankreich, Italien, den USA, Russland und Israel gibt es Waldbrände. Die Gründe dafür sind ähnlich.

Kinder: In Griechenland war es ja richtig heiß, und dadurch war es wahrscheinlich für manche Wälder zu heiß und deshalb haben sie angefangen zu brennen. Das Feuer breitet sich aus und kann viele Tiere töten und das Feuer kann auch in die Städte wandern oder in die Dörfer.

NDR Info Kindernachrichten: Die Feuerwehr versucht, die Brände zu löschen. Das ist aber oft sehr schwer, weil es so große Flächen sind. Einen Grund für die Brände sehen viele auch im Klimawandel, durch den sich das Wetter verändert, es zum Beispiel extrem heiß werden kann.

Kinder: Die Waldbrände existieren ja dadurch, dass WIR soviel CO2 ausstoßen, was die Erde erwärmt und dadurch mehr Hitze und Trockenheit entsteht und dadurch, wenn da eine Scherbe oder eine Zigarette irgendwohin geschmissen wird, dass es dann sofort anfängt zu brennen. Eigentlich sind wir indirekt selbst schuld.

4. Schon wieder die Bayern?

Kinder: Jeder kennt ja Bayern München, diese Mannschaft, die alle Preise gewinnt, und diese Glücksreihe setzt sich fort…

NDR Info Kindernachrichten: Der FC Bayern hat ja im Fußball schon so manchen Titel geholt, jetzt auch wieder. Gleich zu Beginn der Bundesliga gewannen sie den ersten Titel der Saison: den Supercup. Und das schon zum 9. Mal. Wir haben Karl, Bo und Myria aus Schleswig-Holstein gefragt, ob sie eher dem Außenseiter oder Favoriten die Daumen drücken:

Wir haben die Kinder aus dem Gymnasium Wentorf in der Nähe von Hamburg gefragt, ob sie eher dem Außenseiter oder dem Favoriten die Daumen drücken:

Kind: " Also, wenn sich der Favorit auch richtig anstrengt, dann hat er auch den Sieg verdient."

Kind: "Wenn mal ein Außenseiter gewinnt, ist das ja toll. Aber mich stört es auch nicht, wenn FC Bayern immer gewinnt."

Kind: "Ist mir egal, wer gewinnt, aber generell finde ich, dass auch mal eine andere Mannschaft gewinnen kann, weil Bayern ist ja nur so gut, weil sie in erster Linie ja alle guten Spieler gekauft haben. Was ich relativ schockierend finde, dass Geld immer so eine große Rolle spielt."

In dieser Woche haben Karl, Bo und Myria aus der 6c vom Gymnasium Wentorf mitgemacht. Gesprochen hat Janine Albrecht die Kindernachrichten. Anina Laura Pommerenkehat die Kinder telefonisch interviewt.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch. Und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 21.08.2021 | 11:40 Uhr