Aye! Piraten-Fans aufgepasst! Auf euch wartet eine Sondersendung!

Aufgepasst. Auf euch wartet eine ganz tolle Sondersendung mit einem Piratenhörspiel! Los geht es am Sonntag um 14.05 Uhr.

An diesem Sonntag (13. November) gibt es den ARD-Kinderhörspieltag. Auf einer großen Bühne in Karlsruhe wird „Seeräuber Moses“ nach dem Buch von Kirsten Boie präsentiert. Über diesen Link könnt ihr das Hörspiel am Sonntag um 14.05 Uhr live verfolgen.

