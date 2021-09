Sendedatum: 13.09.2021 19:00 Uhr Großer Wettbewerb - Der Countdown läuft!

Es sind noch ein paar Wochen bis zur ARD-Kinderradionacht 2021. Schreibt euch das Datum am besten jetzt schon in den Kalender: am Freitag, den 26. November ist es endlich wieder soweit!

Richtig Gas geben müsst ihr aber jetzt trotzdem schon. Denn für den Vorfreudewettbewerb zur Radionacht rückt der Einsendeschluss näher. Die Aufgabe: Helft Detektivin Carla, noch besser zu werden. Erfindet für sie ein Super-Zubehör für ihre Detektivarbeit. Bei MIKADO lernt ihr die Glückspilze persönlich kennen, die im Vorjahr als Hauptgewinner durchs Ziel gegangen sind.

Am Montag stellt Ansgar aus Flensburg seine Traumbrille vor. Ein magisches Modell, das unsere Träume aufzeichnen und hinterher wie einen Film abspielen kann.

Am Dienstag erzählt uns Mara aus Wetzlar, wie ihr Mülltransformator funktioniert. Wir erleben mit, wie die Maschine Müll in einen süßen Kuschel-Hund verwandelt.

Am Mittwoch präsentiert Elena aus Ingoltstadt eine Sensation: Den Vieh-Furz-Fänger. Unsere Reporterin traut sich sehr nah an einige Kühe heran, um zu checken, ob das Ding wirklich funktioniert.

Am Donnerstag verrät euch unsere Moderatorin Jessica, was eigentlich noch geheim ist: Worum es in unserem Hörspiel geht, das extra zur Kinderradionacht produziert wird. Der Titel lässt auf viel Spannung hoffen: „Der geheimnisvolle Raum“.

