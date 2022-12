Stand: 15.12.2022 16:41 Uhr Gewinnspiel: Die Sesamstraße feiert Geburtstag!

Am 8. Januar 2023 ist es genau 50 Jahre her, dass die Sesamstraße zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen war. Seitdem gehören Ernie und Bert, Elmo oder das Krümelmonster bei kleinen und auch größeren Kindern zu den beliebtesten Fernsehfiguren.

Mikado gratuliert am 8. Januar um 8:05 Uhr auf NDR Info im Radio mit einer Mitredezeit Spezial! Freut euch auf einen Blick hinter die Kulissen, viele Sesamstraßen-Momente und den Studio-Besuch von zwei Puppen aus der Sesamstraße (zusammen mit ihren Puppenspielern)!

Ihr könnt in der Sendung live mitreden und erzählen, was ihr an der Sesamstraße besonders mögt und auch Fragen an die Studiogäste stellen. Unsere Telefone sind am Tag der Sendung ab 07.45 Uhr erreichbar - unter der kostenfreien Rufnummer 08000 44 17 77.

Macht mit und gewinnt!

Schon jetzt könnt ihr uns eure Geburtstags-Glückwünsche an die Sesamstraße schreiben - und gewinnen! Unter allen Kindern, die mitmachen, verlosen wir tolle Preise und Überraschungspakete.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, füllt das Formular bis zum 8. Januar aus:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 08.01.2023 | 08:05 Uhr