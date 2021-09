Sendedatum: 13.09.2021 19:00 Uhr Geheimnisse

Hattest du schon mal ein Geheimnis? Was sind gute und was schlechte Geheimnisse? Und welche geheimen Orte gibt es eigentlich? Bei Mikado wird es diese Woche sehr spannend: von Montag bis Donnerstag jeweils um 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial.

Am Montag sprechen wir mit einer Psychotherapeutin über Geheimnisse: Was sind sie gut und wann schaden sie uns eher? Was kann man tun, wenn einen ein Geheimnis bedrückt?

Es ist der Job eines Detektivs, Geheimnisse zu lüften. Wir fragen am Dienstag einen echten Detektiv, wie er dabei vorgeht und wie er auf eine hieß Spur kommt.

Habt ihr schon mal von der Area 51 gehört? Wenn nicht, solltet ihr am Mittwoch einschalten. Und wir wollten von euch wissen: Was für geheime Orte kennt ihr?

Wir verraten euch am Donnerstag drei spannende Geheimnisse der Geschichte und sind bei einer Ausgrabung dabei.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 13.09.2021 | 19:00 Uhr