Frisch geschlüpft: Wir begrüßen Vogelkinder! Sendedatum: 10.05.2021 19:00 Uhr Alle Vögel sind schon da: Von Montag bis Mittwoch ab 19:00 Uhr sprechen wir mit einem Vogelexperten und und verraten euch einiges über die spannenden Tiere.

Am Montag sprechen wir mit einem Ornithologen - so nennt man Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie und wo Vögel leben, was sie fressen oder was sie im Winter machen.

Wie bekommen Störche eigentlich ihre Kinder satt? Das verraten wir auch am Dienstag. Und wir fragen ein Hörerkind: Was brauchen Vögel, um sich richtig wohl zu fühlen?

Was zum Kuckuck? Welche Tricks dieser Vogel draufhat, erfahrt ihr am Mittwoch. Außerdem sprechen wir über die "Stunde der Gartenvögel".

Tatatata! Am Donnerstag um 8:04 Uhr gibt es eine Hörspiel-Premiere: "Onkel Stan und Dan und das gar nicht lieblich-niedliche Mondabenteuer" (Teil 1). Onkel Stan lebt in der seltsamsten Wohngemeinschaft der Welt: Er teilt den Alltag mit drei Lamas und Dan, dem Dachs. Plötzlich tritt die Liebe auf den Plan. Dachsfrau Miranda taucht auf und verdreht Dan den Kopf...

Den zweiten Teil des Hörspiels "Onkel Stan und Dan und das gar nicht lieblich-niedliche Mondabenteuer" hört ihr am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info.

