Sendedatum: 21.06.2021 19:00 Uhr Endlich Ferien!

Für manche sind schon losgegangen, andere warten sehnsüchtig auf die Sommerferien. Endlich habt ihr dann wieder viel Zeit, um draußen zu spielen, ins Schwimmbad zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Wir geben euch Tipps, was ihr noch alles machen könnt - von Montag bis Donnerstag immer um 19 Uhr auf NDR Info Spezial.

Für Pferdefans ist es das Größte: Ferien auf einem Reiterhof. Mikado hat Kinder auf einem Ponyhof in Schleswig-Holstein besucht, die dort eine Woche verbringen - hört die Reportage am Montag.

Was haben Heringe, ein Schlafsack und eine Taschenlampe gemeinsam? Richtig: Man braucht alle drei zum Zelten. Wir haben Kinder in einem Outdoor-Camp besucht und verraten euch am Dienstag, was sie dort alles erlebt haben.

Schokolade, Pistazie oder Zitrone - was ist eure Lieblingseissorte? Am Mittwoch erfahrt ihr, wie die leckere Süßspeise hergestellt wird, denn wir haben eine Eisfabrik besucht. In einem Quiz wollen wir euer Eis-Wissen testen!

Im Sommer heißt es für viele: ab ins Wasser. Wir haben Kinder bei einem Windsurfing-Kurs besucht. Für alle, die lieber an Land bleiben, könnte Skateboarding vielleicht etwas sein. Am Donnerstag stellen wir euch beide Sportarten vor.

Am Freitag hört ihr vier Klassiker der Brüder Grimm - neu gelesen von Stefan Kaminsky. Wie war das noch mal mit dem Tischlein, das sich von selbst deckt? Welche Rolle spielte ein Kamm bei Schneewittchen? Warum finden Hänsel und Gretel nicht mehr nach Hause zurück? Und wer erinnert sich, was Jorinde und Joringel erleben?

Alle Highlights der Ferien-Woche erwarten euch am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info.

