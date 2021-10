Stand: 04.10.2021 15:33 Uhr Die coolsten Jobs für Wissenschaftler

Am Mikrofon: Martin Tietjen

Mathe, Chemie und Physik sind doof? Von wegen! Wir wollen uns diese Woche Jobs von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vorknöpfen, die wir besonders cool finden: diese Woche von Montag bis Donnerstag immer um 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial.

Am Montag gehen auf Tuchfühlung mit einer echten Astronautin! Vor einiger Zeit war die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti in einem Forschungszentrum in Hamburg zu Gast und hat dabei jede Menge Fragen beantwortet.

Was macht eigentlich ein Archäologe? Das verraten wir euch am Dienstag. Außerdem waren unsere Kinderreporterinnen und Kinderreporter waren in Hamburg an der Neuen Burg unterwegs.

Wir haben einen Berufstaucher getroffen! Was er im Wasser schon entdeckt hat, hört ihr am Mittwoch. Einige Meeresbiologen gehen ja auch mal zum Tauchen, zum Beispiel um den Seegras-Bestand vor der Ostseeküste zu checken. Wir telefonieren außerdem mit einer Mikado-Hörerin, deren Mutter als Meeresbiologin arbeitet.

Was macht am Forschen eigentlich Spaß? Das fragen wir uns am Donnerstag. Außerdem haben wir Schülerforscher und -forscherinnen im Schülerforschungszentrum in Hamburg getroffen und erfahren, was sie dort für Experimente machen.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 01.11.2021 | 19:00 Uhr