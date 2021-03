Sendedatum: 18.01.2021 19:00 Uhr Hund, Katze, Maus: Haustiere bei Mikado

Hund, Schildkröte oder Ratte – viele Kinder haben ein Haustier oder wünschen sich zumindest eines. Diese Woche geht es in unserer Magazin-Sendung auf NDR Info Spezial von Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr um tierische Mitbewohner.

So süß und so gefräßig.

Am Montag dreht sich alles um das beliebteste Haustier: den Hund. Wir haben gefragt: Was ist besonders toll an so einem flauschigen Kerlchen? Außerdem besuchen wir für ein Tierheim in Hannover.

Quieck, quieck, quieck – wären Meerschweinchen was für euch? Am Dienstag fragen wir ein Kind, warum es ein tolles Haustier ist.

Gehört ihr auch zu den Kindern, die sich eine Katze wünschen? Am Mittwoch geht es bei uns um die schnurrenden Stubentiger.

Sie können super klettern und sind nachtaktiv – eine Hörerin stellt am Donnerstag ihre Farbmäuse vor.

Am Freitag ist Hörspieltag. Bei "Onkel Stan und Dan und das ungeheuerlich ungewöhnliche Abenteuer" geht es um Onkel Stan, der mit einem Dachs sowie drei Lamas in einem Dorf in Schottland lebt. Alles ist perfekt, bis ein gewisser Dr. P’Krall auftaucht...

Die ersten Bilder präsentieren wir euch hier - viele weitere Bilder, die ihr gemalt und uns geschickt habt, kommen in den nächsten Tagen hinzu!

Alle Highlights der Magazinsendungen der Woche haben wir für euch noch einmal zusammengestellt – anzuhören am Sonntag um 8.04 auf NDR Info.

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

