Die ARD Kinderradionacht 2023!

Schlafen? Nö! Am Freitag, den 24. November, hält euch das Radio wach, jede Wette! Von 20:05 Uhr bis 1:00 Uhr nachts läuft für Kinder von 6 bis 13 Jahren die ARD-Kinderradionacht. Diesmal lauschen wir ins Dunkle, denn die spannendste Zeit des Tages beginnt mit dem Sonnenuntergang! Da verwandelt sich unsere vertraute Umgebung in eine geheimnisvolle und faszinierende Welt. Am Himmel leuchten unzählige Sterne und im Wald werden nachtaktive Tiere wie Fuchs, Fledermaus und Eule wach. Die Nacht bringt aber auch unheimliche Gestalten hervor: Gespenster, Vampire, Werwölfe – sie alle lieben die Dunkelheit! Also, unbedingt wachbleiben! Wir kitzeln das Monster unterm Bett und schwenken die Taschenlampen.

Fünf Stunden lang erforschen wir gemeinsam, was sonst in der Nacht verborgen bleibt. Moderatorin Nina Heuser und die ARD-Kinderradio- Redaktionen laden euch ein, dabei zu sein: Verwandelt euer Kinder- und Klassenzimmer, die Bibliothek oder den Verein in ein gemütliches Nachtlager und feiert eure Wachbleibeparty. Lauscht, spielt, malt und habt Spaß, wenn es lustig und gruselig wird in Geschichten, Hörspielen, Reportagen, Songs und Comedys.

Alle Infos zur Kinderradionacht findet ihr hier. Dort findet ihr auch das Mitmachheft mit dem Song und lauter Ideen für eine tolle Hörparty. Schreibt ins Online-Gästebuch, schickt uns Fotos und erzählt am Telefon, mit welchen Nachtgestalten ihr zusammen feiert. Licht aus! Radio an!