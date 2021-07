Werdet zu Ermittlern!

Die Alster-Detektive könnten dich zu ihrem Ehrenmitglied ernennen, allerdings musst du deinen detektivischen Scharfsinn beweisen. Die Aufgabe: Hört euch den Fall "Paddeln mit Pannen" an! Noch ist die Sache, um die es geht, streng geheim - in eurem Detektiv-Kalender solltet ihr diesen Termin fett eintragen: Sonntag, 18. Juli 2021 um 08:04 Uhr. Da präsentieren wir im Radio auf NDR Info den Fall "Paddeln mit Pannen" . Und gleichzeitig könnt Ihr den Fall auf dieser Seite dann abrufen.

Wenn ihr die Lösung herausgefunden habt, sendet das Ergebnis eurer Ermittlungen bitte per E-Mail an diese Adresse: mikado@ndr.de | Teilnehmen können Kinder, die nicht älter sind als 14 Jahre | Einsendeschluss ist der 9. August 2021.

Zu gewinnen gibt es: Zum Lesen - Den Fußballkrimi "Das Wunder von Björn" | Zum Hören: Krimi-Hörspiel-CDs | Schokoladenpräsente | Kartenspiele der Alster-Detektive | Eine Tiger Box Touch mit den Hörspielfolgen 1-6 der Alster-Detektive | Außerdem interviewen wir 3 Spürnasen im NDR-Radio.

Die Lösung des Falles sendet Mikado im Radio: Am 18. Juli 2021 in der Sendung "Mikado am Sonntag" ab 8:04 Uhr auf NDR Info.

Dieses Gewinnspiel ist eine Gemeinschaftsaktion der Hamburgischen Bürgerschaft und der NDR-Mikado-Redaktion.