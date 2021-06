Alster-Detektive

Hier kommt dein Ermittlungsauftrag!

Die Alster-Detektive könnten dich zu ihrem Ehrenmitglied ernennen. Allerdings musst du deinen detektivischen Scharfsinn beweisen. Die Aufgabe: Hört euch den Fall "Schock beim Shoppen" an und schickt uns das Ergebnis eurer Ermittlungen:

AUDIO: Die Alster-Detektive - Fall 8: Schock beim Shoppen "Ermittlungsauftrag" (7 Min) Die Alster-Detektive - Fall 8: Schock beim Shoppen "Ermittlungsauftrag" (7 Min)

Bitte sendet die Auflösung per E-Mail an diese Adresse: mikado@ndr.de | teilnehmen können Kinder, die nicht älter sind als 14 Jahre | Einsendeschluss ist der 5. Juli

Zu gewinnen: Zum Lesen - Der Fußballkrimi "Das Wunder von Björn" | Zum Hören: Krimi-Hörspiel-CDs | Außerdem interviewen wir 3 Spürnasen im NDR-Radio.

Die Lösung des Falles sendet MIKADO im Radio: Am 18. Juli 2021 in der Sendung "Mikado am Sonntag" ab 8:04 Uhr auf NDR Info.

Dieses Gewinnspiel ist eine Gemeinschaftsaktion der Hamburgischen Bürgerschaft und der NDR-Mikado-Redaktion.