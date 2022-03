Kommentar zur Bundeswehr: Mit viel Geld allein ist es nicht getan Stand: 11.03.2022 14:37 Uhr Der Krieg in der Ukraine geht weiter und Russland bewegt sich bei Verhandlungen bisher keinen Millimeter. Der Krieg in Europa macht plötzlich deutlich: Ohne eine einsatzbereite Bundeswehr geht es in Deutschland nicht.

Ein Kommentar von Stephan Richter, freier Autor

Pax optima rerum - "Der Frieden ist das höchste Gut". So steht es im Friedenssaal des Münsteraner Rathauses. 1648 wurde hier nach 30 Jahren Krieg der Westfälische Frieden geschlossen. Das Problem ist nur: Frieden ist kein natürlicher Zustand. Er muss immer wieder neu gestiftet - und er muss verteidigt werden. Wie heißt es bei Schiller? "Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt." Die Menschen in der Ukraine erfahren dies derzeit bitter am eigenen Leib.

Der russische Überfall auf das Land hat hierzulande vielen die Augen geöffnet. Mit dem von Kanzler Olaf Scholz angekündigten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen soll die fast kaputt gesparte Bundeswehr wieder voll einsatzfähig gemacht werden. Doch mit viel Geld allein ist es nicht getan. Und mit plötzlicher Rüstungseuphorie erst recht nicht. Die Versäumnisse gehen tiefer.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die Streitkräfte in Deutschland wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten behandelt. Krieg in Europa schien nicht mehr vorstellbar. An den Kaserneneingängen dösten zivile Wachleute; zu bewachen gab es immer weniger. Selbst von dem teuersten Schützenpanzer der Welt, dem Puma, war lange Zeit jeder dritte nicht einsatzfähig. Und von den Hubschraubern der Bundeswehr ist bis heute nur knapp jeder zweite startklar. Dass CDU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg 2011 die Wehrpflicht aussetzte, gehörte da fast schon zur logischen Konsequenz.

Klagen über gravierende Ausrüstungsmängel

Mehr als andere westliche Staaten kostete Deutschland die Friedensdividende aus. Dabei berichteten immer mehr Soldatinnen und Soldaten nach der Rückkehr von Auslandseinsätzen über gravierende Ausrüstungsmängel. Tatsächlich beliefen sich die Einsparungen im deutschen Wehretat nach Berechnungen des Kölner Wirtschaftsforschungsinstituts IW seit Ende des Kalten Krieges auf 450 Milliarden Euro.

Das Geld wurde lieber anderswo eingesetzt, nicht für die Truppe. Und die Forderung des früheren US-Präsidenten Donald Trump, die Rüstungsausgaben aufzustocken, als lästig abgetan. Dabei waren es die Nato-Partner selbst, die sich 2014 - nach der russischen Annexion der Krim - auf ihrem Gipfel in Wales darauf geeinigt hatten, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Für Deutschland saß damals der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Außenminister mit am Tisch. Passiert ist acht Jahre lang wenig.

Korrektur von Fehlern der Vergangenheit

Das nun angekündigte größte Rüstungspaket in der bundesdeutschen Geschichte ist keineswegs nur der tiefen Zäsur in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik geschuldet. Hier geht es nicht um eine Militarisierung der Bundesrepublik, sondern um die Korrektur von Fehlern der Vergangenheit und um Lehren aus dem russischen Überfall auf die Ukraine. Dabei beginnt die Modernisierung und Stärkung der Bundeswehr mit der realpolitischen Einsicht, dass sich eine menschenverachtende Machtpolitik, wie sie Kreml-Chef Putin betreibt, nicht allein mit Diplomatie einhegen lässt. Sie bedarf zur Abschreckung einer glaubwürdigen Gegenmacht.

Diese Erkenntnis muss sich in der Gesellschaft in einer entsprechenden Wertschätzung der Soldatinnen und Soldaten widerspiegeln. Diese benötigen nicht nur die beste Ausrüstung; sie brauchen Anerkennung und Respekt. Bevor neue Rüstungsaufträge vergeben werden, muss zudem die gesamte Bundeswehr durchleuchtet werden - von der Organisation über das Beschaffungswesen bis hin zur Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften. Kommissionen und Reformvorschläge gab es immer wieder. Geschehen ist fast nichts.

Klarheit bei der Drohnenbeschaffung

Und schließlich muss schneller über die Beschaffung moderner High-Tech-Waffen und Abwehrsysteme entschieden werden. Seit Jahren streiten die Parteien zum Beispiel über eine Aufrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen. Im Ernstfall kann ihr Einsatz Soldaten davor schützen, unmittelbar in einen Kampf verwickelt zu werden. Endlose Debatten über Drohnenbeschaffung nutzen niemandem. Es braucht Klarheit.

Dasselbe gilt für die Umsetzung der Rüstungsvorhaben. Wenn das beschlossene Investitionsvolumen nicht zu neuen Rüstungsskandalen und sattsam bekannten Kostenexplosionen führen soll, muss ein transparentes und effizienteres Projektmanagement her. Es geht nicht darum, Waffenarsenale und Munitionsdepots bis unters Dach zu füllen. Vielmehr muss die Bundeswehr so ausgestattet werden, dass der Frieden in letzter Konsequenz auch mit militärischer Gewalt verteidigt werden kann.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

