Kommentar zum Russland-Ukraine-Krieg: Reden oder richten? Reden und richten Stand: 10.04.2022 06:00 Uhr Wut und Entsetzen wegen des Krieges in der Ukraine nehmen zu - die grausamen Taten nehmen kein Ende. Kann es noch eine Verhandlungslösung mit diesem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben? Auch wenn es fast unvorstellbar erscheint, es wird nicht anders gehen, meint Autor Heribert Prantl. Um den Krieg in der Ukraine zu beenden, sollte die EU eine Friedensoffensive starten.

Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Heribert Prantl, Autor und Kolumnist der "Süddeutschen Zeitung"

Robert Jackson, der US-Ankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozessen, hatte vor 75 Jahren die Hoffnung, mit den Mitteln des Völkerrechts "jenen den Krieg zu vergällen, in deren Händen sich die Macht und das Schicksal ganzer Völker befinden". Es wird noch lange dauern, bis diese Hoffnung keine Täuschung mehr ist - wie Putins Überfall auf die Ukraine zeigt. Putin ist dringend verdächtig des Verbrechens gegen die Menschlichkeit und des Verbrechens der Aggression: Das sind Kernverbrechen des Völkerrechts. Aber Putin interessiert sich nicht für die Warnungen, die der Internationale Gerichtshof an Russland und der Internationale Strafgerichtshof an ihn richten.

Was tun, wenn alle Gesprächskanäle zugeschüttet sind?

Und was ist mit den Sanktionen, die der Westen verhängt hat? Beeindrucken wenigstens die ihn, schrecken die ihn ab, halten die ihn von weiteren Verbrechen ab? Es gab und gibt im Westen die Erwartung oder jedenfalls die Hoffnung, dass diese Sanktionen in Russland eine Stärkung der Opposition bewirken. Aber es ist das Gegenteil der Fall; sehr viele Menschen in Russland fühlen sich von den westlichen Sanktionsstaaten angegriffen und gedemütigt - und binden sich noch stärker an Putin als bisher.

Was tun? Noch mehr Sanktionen? Ich sehe nicht, dass die Spirale von Sanktionen und Gegensanktionen, dass die Auflösung von Institutionen hier und dort, dass die gegenseitige Ausweisung der Diplomaten helfen könnte, den Krieg zu beenden oder wenigstens zu verkürzen. Irgendjemand wird die Gespräche, die zu Beendigung des Krieges führen, ja führen müssen. Irgendjemand wird dafür sodann sorgen müssen, dass es dann friedlich weitergeht. Wer soll das tun, wer soll diese Gespräche vorbereiten, wenn alle Gesprächskanäle zugeschüttet sind?

Moskau gehört zu Europa wie München und Marseille

Günter Verheugen, der frühere EU-Erweiterungskommissar, hat soeben in einem Interview für Gesprächsbereitschaft und für ein neues Miteinander geworben: "Wir müssen bereit sein, Russland die Hand zu reichen. Das wird nicht heute oder morgen geschehen und hängt stark davon ab, wie die politische Gestalt Europas nach dem Ukraine-Krieg sein wird." Die Hand reichen - wem? Verheugen meint: "Es ist nicht hilfreich, Regimechange in Moskau zur Voraussetzung für einen neuen Dialog zu machen. Denn darauf würden wir möglicherweise sehr lange warten müssen." Man erschrickt bei einem solchen Satz, gerade nach dem Bekanntwerden der Verbrechen von Butscha. Aber es ist ein Satz der Zukunftssicherung, weil man die Zukunft nur sichert, wenn der Krieg beendet wird. Und es ist und bleibt eine Tatsache, dass Moskau zu Europa gehört so wie München und Marseille.

Die Hand reichen? Ich erinnere mich da an eine Frage, die ich in meinen frühen Journalistenjahren dem damaligen Bundesaußenminister Klaus Kinkel forsch gestellt habe. "Wie viel Blut darf eigentlich", so habe ich gefragt, "an den Händen eines Diktators kleben, dass sie ihm noch die Hand reichen?" Er hat geantwortet. "Das kommt darauf an." Und ich habe auf diese Antwort mit zornigem Protest reagiert: "Politik ohne Moral", sagte ich, "ist unmoralische Politik."

Ich hielt das für einen sehr gelungenen Satz, aber ich frage mich heute, ob so ein Satz nicht vor allem der Selbstbefriedigung und der Selbstberuhigung dient. Worauf kommt es denn an? Es kommt darauf an, ob man einen Krieg verkürzen, ob man das Leiden der Menschen beenden kann. Wenn das gelingt, dann ist realpolitischer Pragmatismus ein pragmatischer Humanismus.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat davon geredet, dass der Ukraine-Krieg Jahre dauern könnte - will man das wirklich? So könnte man Putin auf Dauer schwächen und seine Kräfte binden, so dass ihm die Kraft fehlt, andere Staaten anzugreifen. Aber das wird Tote über Tote geben und die Ukraine wirklich verwüsten. Es wird dazu führen, dass diese Weizenkammer der Welt zerstört wird, dass Hungersnöte ausbrechen.

Der Weg der Globalisierung der Gerechtigkeit ist noch weit

Die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, von denen ich eingangs gesprochen habe, waren der erste zaghafte Versuch der Weltgeschichte, mit den Mitteln der Justiz staatstragende Eliten haftbar zu machen für ihre Verbrechen. Ein neuer Schub für das Völkerstrafrecht kam mit der Einsetzung des Jugoslawien-Tribunals der Vereinten Nationen in Den Haag 1993, des Ruanda-Tribunals der Vereinten Nationen in Arusha 1994 und mit dem Weltstrafgerichtshof in Den Haag, dessen Gründung 1998 eine Staatenkonferenz in Rom beschloss.

Aber der Weg der Globalisierung der Gerechtigkeit ist noch weit. Russland erkennt das Weltstrafgericht nicht an, die USA tun das auch nicht, unter Präsident Trump haben sie sogar Sanktionen gegen die Gerichtspräsidentin verhängt - weil das Gericht den Weg für Ermittlungsverfahren zu möglichen Kriegsverbrechen der Amerikaner in Afghanistan freigemacht hatte.

Man wird noch lange warten müssen, bis nicht nur, wie 1998 geschehen, ein ehemaliger Regierungschef aus Ruanda wegen Völkermordes verurteilt wird. Er sitzt in Mali in lebenslanger Haft. Das sind noch die großen Ausnahmen, solche Urteile treffen Spitzenfunktionäre aus Staaten der dritten und vierten Welt. Ansonsten gilt immer noch die alte böse Regel: Ein Mord führt in den Gerichtssaal, zehntausend Morde führen in den internationalen Konferenzsaal. Mit einem einfachen Mörder verhandelt der Richter, mit einem zehntausendfachen Mörder verhandeln Staatsmänner und Staatsfrauen.

Mit einem Haftbefehl gegen Putin wäre noch keinem Opfer geholfen

Daran wird sich zu Putins Lebzeiten nichts grundlegend ändern. Gewiss: Ich wünsche mir, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl ausgestellt wird - weil das die Geltung des Völkerrechts bestätigt. Aber mit so einem Haftbefehl ist noch keinem Opfer geholfen. Er ist eine Symbolerei; die ist auch wichtig; aber die Kriegsbeendigung und der Beginn einer neuen Friedensbefestigung sind das Wichtigste. Das wird man aushandeln müssen - und der Europäischen Union als Friedensnobelpreisträger steht es gut an, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen und eine Friedensoffensive zu starten.

Das Zuschütten aller Gesprächskanäle ist keine Friedensinitiative. Russland wird auch nach dem Krieg kein demokratisches Russland sein. Der Westen kann mit dem Reden nicht warten, bis Russland demokratisch geworden ist - so wie der Papst nicht darauf warten kann, dass der Patriarch Kyrill, der ein Putin-Freund ist, katholisch geworden ist.

