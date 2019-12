Stand: 16.12.2019 18:46 Uhr

Kommentar: Warum Fachkräfte-Zuwanderung uns alle angeht

Der gravierende Mangel an Fachkräften in Deutschland veranlasst viele Unternehmen hierzulande, sich im Ausland nach Arbeitskräften umzuschauen. Hier will Deutschland verstärkt für Zuwanderung von Arbeitskräften werben. Am 1. März 2020 tritt deshalb ein neues Gesetz in Kraft. Aber: Wollen Menschen, etwa aus Indien, überhaupt nach Deutschland umsiedeln?

Ein Kommentar von Jürgen Webermann, NDR Info

Der Befund ist ja richtig: Wir brauchen in Deutschland mehr Fachkräfte. Auch wenn der Mangel nicht flächendeckend ist, besteht ein großer Bedarf. Ein gutes Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist da nur sinnvoll. Aber ob, nur weil das reiche Deutschland ruft, auch gleich Hunderttausende Fachkräfte hierherkommen werden - daran habe ich doch einige Zweifel.

Leben in Deutschland? Für viele schwer vorstellbar

Indien zum Beispiel ist eines der Länder, in denen die Bundesregierung verstärkt Fachkräfte anwerben will. Sicher, deutsche Firmen, deutsche Produkte haben dort einen starken Ruf. Aber leben in Deutschland? Das ist für viele Menschen schwer vorstellbar. Mit der Sprache fängt es an. Indische Fachkräfte sprechen in der Regel Englisch. Für sie sind die USA, Kanada, Australien oder Großbritannien attraktiver. Deutsch als Fremdsprache – das klingt auch in Mumbai oder Delhi für viele eher exotisch.

Dazu kommen ernsthafte Bedenken. Indische Zeitungen berichten sehr prominent über ausländerfeindliche Umtriebe in Deutschland, über rassistische Erfahrungen von Inderinnen und Indern, und leider gibt es davon nicht wenige. Auch die AfD ist ein Thema, und wenn es ihr Ziel sein sollte, auch indische Fachkräfte von uns fernzuhalten, so arbeitet die Partei daran erfolgreich. Dabei gäbe es in Indien brillante Fachkräfte, kluge, innovative Köpfe mit bester Ausbildung. Aber in der Regel träumen sie davon, es in Amerika zu schaffen. Einen deutschen Traum, der dem gleichkommt, den gibt es nicht.

Zu wenige Vorbilder

Tatsächlich ist es in den USA – trotz Trump und seiner rechten Klientel – wenig aufsehenerregend, dass der Google-Chef Inder ist. Dass der Microsoft-Chef Inder ist. Dass der Master Card-Chef Inder ist. Dass die frühere Chefin des Getränke-Herstellers Pepsi Inderin ist. Die Liste ließe sich problemlos verlängern. Vorbilder, an denen sich indische Fachkräfte also orientieren können, gibt es viele. Bei uns sind sie eher die Ausnahme.

Dabei ist die Chance, in allen Bereichen Menschen anzulocken, durchaus da. Tatsächlich wird die Stimmung in den USA und Großbritannien ja rauer. Die Ideen, in Ländern wie Indien mehr Deutschkurse anzubieten, die bisher sehr restriktive Visa-Vergabe auch für Familienmitglieder zu erleichtern, Abschlüsse rascher anzuerkennen, sind allesamt gut. Was fehlt, ist die gesellschaftliche Übereinkunft, dass sich Zuwanderer auch bei uns Träume erfüllen können.

Die eigentliche Aufgabe wartet noch

Die Erkenntnis, dass wir auch ausländische Fachkräfte brauchen, sie reift immerhin. Doch die eigentliche Aufgabe wartet noch: Die Fachkräfte nicht einfach wie Gastarbeiter zu behandeln, sondern ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen gerade in Branchen wie der Pflege faire Löhne zu zahlen, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren, sprachlich und kulturell. Diese Aufgabe ist nicht nur Sache von Politik und Unternehmen. Sie geht uns alle an.

