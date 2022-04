Kommentar: Sollte Deutschland Gasimport aus Russland sofort stoppen? Stand: 03.04.2022 06:00 Uhr Wegen des Krieges in der Ukraine wird in Deutschland kontrovers diskutiert, ob Energielieferungen aus Russland abrupt gestoppt werden sollen.

Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Markus Feldenkirchen ("Der Spiegel")

Im Umgang mit Russland fabriziert die Bundesregierung gerade einen ziemlichen Irrsinn. Man kann sogar sagen: Sie handelt schizophren. Einerseits verurteilt sie Wladimir Putins brutalen Angriffskrieg zu Recht auf das Schärfste. Sie liefert, wenn auch nach sehr sehr zögerlichem Start, Waffen an die Ukrainer, auf dass sie sich gegen diesen völkerrechtswidrigen Einmarsch besser verteidigen können. Sie knipst Russland aus Protest gegen diesen Krieg vom internationalen Zahlungssystem Swift ab und friert die Gelder der russischen Nationalbank ein. Zudem leistet die Bundesrepublik gerade eine ganze Menge, um die Folgen dieses Krieges irgendwie abzufedern - die Politik ebenso wie Tausende Bürgerinnen und Bürger, vor allem indem sie unzählige Schutzsuchende aufnimmt, die vor den russischen Bomben, Panzern und Soldaten geflüchtet sind.

Und jetzt kommt das völlig Irre und Widersprüchliche: Zugleich hat die Bundesrepublik diesen Krieg mit Geld aus Deutschland mit ermöglicht - und ermöglicht ihn nach wie vor. Wir finanzieren den Krieg mit. Rund 200 Millionen Euro wird von Deutschland an russische Staatskonzerne für Öl und Gas überwiesen, jeden Tag. Dass ist in etwa so, als bemühe man sich einerseits um eine trockene Wohnung - und dreht zugleich alle Wasserhähne auf und verstopft die Abflüsse.

Über Jahrzehnte eine völlig falsche Energiepolitik

Man wird in diese Linie der Bundesregierung keine tiefere Logik mehr hinein bekommen, Gradlinigkeit sowieso nicht. Nein, man muss sich gehörig krümmen und winden, um sie zu rechtfertigen. Und ob man danach noch guten Gewissens in den Spiegel schauen kann, ist ebenfalls ungewiss. Deutschland, das muss man so klar sagen, steht aktuell deshalb so unglücklich da, weil es über Jahrzehnte eine völlig falsche Energiepolitik betrieben hat. Unter der Führung von Gerhard Schröder und Angela Merkel wurden Verträge geschlossen, die zur Folge hatten, dass Deutschland heute rund 50 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland bezieht. Mehr als jedes andere Industrieland in Europa. Das ist, gerade aus heutiger Sicht, unverantwortlich, oder schlicht: der helle Wahnsinn. Das Bittere und Dumme ist dabei, dass sich Deutschland nicht nur vom russischen Regime so abhängig gemacht hat - sondern zugleich auch von fossilen Energieträgern. Ansonsten wäre man auf dem Weg in ein emissionsfreies Land schon einige Schritte weiter - und die Energiewende fast schon vollzogen.

Stopp hätte dramatische Folgen für Wirtschaft

Doch jetzt folgt das große Aber: Weil sich Deutschland nun mal in diese vermaledeite Lage manövriert hat, wäre es nun ebenfalls schwierig, vielleicht kontraproduktiv, den Import aus Russland von heute auf morgen zu stoppen. Das hätte nämlich dramatische Folgen für unsere Volkswirtschaft. Es gibt, so bitter das ist, Industrien, die ohne Gas aus Russland nicht weiterproduzieren, nicht weiterwirtschaften können. Die Folgen wären: Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, massiv sinkende Staatseinnahmen. Der Staat wäre weniger handlungsfähig und die Bürger hätten weniger Verständnis für dessen Handeln - etwa, wenn weiter Waffen in die Ukraine geliefert werden oder weitere Hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen und unterstützt werden sollen. Auch solche Auswirkungen muss man mit ins Kalkül ziehen.

Durch die Fehler der Vergangenheit hat die Bundesrepublik sich in eine Situation gebracht, in der sie nur noch schlechte Entscheidungen treffen kann. Entweder im Hauruck-Verfahren die bislang größte Energiequelle kappen - mit womöglich verheerenden Folgen fürs gesellschaftliche Gleichgewicht in Deutschland selbst. Oder etwas langsamer, mittelfristiger Abschied vom russischen Gas nehmen - und weiter das Regime Putin und dessen Krieg finanzieren.

AUDIO: Russisches Gas nur noch gegen Rubel: Was sind die Auswirkungen? (9 Min) Russisches Gas nur noch gegen Rubel: Was sind die Auswirkungen? (9 Min)

Beide Optionen sind grottenschlecht

Nochmal: Beide Optionen sind grottenschlecht. Und alle Menschen, die dieser Tage mit missionarischem Eifer für das eine oder das andere Plädieren, haben meiner Meinung nach die Komplexität der Lage nicht ganz verstanden. Und trotzdem erscheint mir ein Sofort-Import-Stopp noch als das größere der beiden Übel. Denn die Hoffnung, dass das russische Volk oder Putins innerster Zirkel wegen all der Sanktionen heute oder morgen gegen den Präsidentendiktator aufbegehren und ihn stürzen könnten, ist leider etwas naiv. Ein Import-Stopp jetzt würde niemandem in der Ukraine das Leben retten. Mittelfristig aber wird Putin so oder so keine Chance haben.

Selbst die allerschärfsten Wirtschaftssanktionen haben bislang fast nie dazu geführt, dass Despoten gestürzt wurden. Auch der Kalte Krieg wurde nicht durch drastische Wirtschaftssanktionen gewonnen und beendet. Am Ende obsiegte das überlegenere Gesellschaftsmodell. Und so wird es heute wieder sein. Auch wenn dieser Sieg eine unerträgliche Geduld erfordert.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Weitere Informationen Russischer Angriffskrieg: Ukraine meldet Kontrolle über Region Kiew Während russische Truppen weiter in Richtung Süden und Osten der Ukraine abziehen, meldet die Ukraine die Rückeroberung der Region Kiew. Die News im Überblick. mehr Live-Blog: Klitschko bedankt sich bei Deutschland Die Unterstützung sei bemerkenswert, sagte Wladimir Klitschko. "Sei es materielle Hilfe, sei es die Bereitstellung von lebenswichtigen Gütern oder Waffen." Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 03.04.2022 | 09:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energie