Stand: 20.02.2022 07:19 Uhr Kommentar: Schluss mit Schwarz-Weiß-Malerei im Ukrainekonflikt

Auch wenn es offenbar leichte, und durchaus umstrittene Entspannungssignale gibt, in der Ukraine droht weiterhin jederzeit eine gefährliche Eskalation. Frieden könne es nur mit Russland geben, hatte Bundeskanzler Scholz nach seinem Besuch bei Putin gesagt.

Ein Kommentar von Ulrich Schönborn, Chefredakteur der "Nordwest-Zeitung"

Die Eskalation im Ukraine-Konflikt erinnert an düstere Zeiten des Kalten Krieges, in denen sich West und Ost, Gut und Böse waffenstrotzend gegenüberstanden. Doch alte Schwarz-Weiß-Malerei passt hier nicht.

Oligarchen sitzen an den Hebeln von Macht und Geld

Das Ende der Sowjetunion hat aus westlicher Sicht für klare Verhältnisse gesorgt. Die Guten haben gesiegt, der Frieden ist nun sicher. Doch so einfach ist das nicht. In den ehemaligen Sowjet-Republiken brachen Konflikte auf, die unter dem eisernen Mantel der Sowjetmacht vergraben waren. Ein Beispiel ist die Krim. Sie gehörte bis 1954 zu Russland, bevor sie in einem Willkürakt des damaligen Sowjetführers Nikita Chruschtschow der Ukraine zugeschlagen wurde. Die Krim ist russisch geprägt und Standort der russischen Schwarzmeerflotte. Je stärker sich die Ukraine gen Westen und NATO orientierte, desto drängender wurde das Thema für Russland - bis es 2014 die Gunst der Stunde nutzte, und sich die Krim zurückholte: völkerrechtswidrig und aggressiv aus westlicher Sicht, moralisch und historisch gerechtfertigt aus russischer Sicht.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde versäumt, eine neue Sicherheitsordnung für Europa zu schaffen. Seitdem breitet sich die NATO im Osten Europas aus. Russland fühlt sich bedroht und zündelt in der Ukraine, in Moldau und in Georgien mit dem Ziel, diese Länder zu destabilisieren und einen NATO-Beitritt zu verhindern. Dazu kommen massive innenpolitische Probleme. Die Wirtschaft schwächelt, das Land hängt von seinen Rohstoffexporten ab. Oligarchen sitzen an den Hebeln von Macht und Geld. Wie weit Russlands Präsident Wladimir Putin dieses System stützt oder von ihm abhängt, ist unklar.

Putins Ziel: Die Krim muss russisch bleiben

Offensichtlich ist indes, wie Putin die innenpolitischen Probleme überdecken will. Viele Menschen in den Weiten Russland fremdeln mit der neuen Zeit und sehnen sich nach alter Stärke. Den "Kampf" gegen den aus russischer Perspektive ignoranten und dekadenten Westen hat Putin als entscheidende Machtstütze entdeckt, die er mit seinen Propaganda-Medien und dubiosen Gesetzen zum angeblichen Schutz vor fremdem Einfluss systematisch festigt. Das muss man verurteilen. Man muss diese Systematik aber auch kennen, um den Grund der Konflikt- und Gewaltspirale zu verstehen.

Wie geht es weiter? Eine großflächige Invasion Russlands in die Ukraine wäre für Russland ein politischer und wirtschaftlicher Totalschaden - im Ausland wie im Inland. Den militärischen Druck an der ukrainischen Grenze, mit dem Russland die NATO derzeit vor sich hertreibt, wird Putin allerdings aufrechterhalten. Sein Ziel: Die Krim muss russisch bleiben. Der Westen muss sich wohl oder übel damit abfinden, dass die umstrittene Halbinsel für die Ukraine verloren ist. Die Einverleibung durch Russland konnte in den vergangenen acht Jahren nicht wegsanktioniert werden. Zugeständnisse des Westens bei der Krim würden nun zumindest helfen, den Krieg in der Ostukraine zu beenden, der schon mehrere Tausend Todesopfer gefordert hat.

Bei der Suche nach diplomatischen Lösungen muss Deutschland eine tragende Rolle spielen. Es ist kein Zufall, dass Zeichen der Entspannung kamen, nachdem Olaf Scholz bei Wladimir Putin war. Der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland gehört zur nationalen Identität Russlands. Deutschland hat gegenüber Russland eine besondere geschichtliche Verantwortung, aus der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch ein besonderes, partnerschaftliches Verhältnis geworden ist.

Die Abschottung des Riesenreichs muss gestoppt werden

Nach Perestroika und Glasnost, nach Jahren der Annäherung und Verständigung, hat sich Russland in eine Autokratie verwandelt, in der willfährige Richter die Staatsmacht stützen, der Nationalismus aufblüht und Oppositionelle kaltgestellt werden. Zum Westen hin zieht sich wieder ein Eiserner Vorhang zu, im Osten festigt sich die für Europa unselige Allianz zwischen Russland und China. Die Sanktions- und Isolationspolitik des Westens hat keine Probleme gelöst, sondern nur neue geschaffen. Selbstverständlich muss der Westen, muss die NATO Grenzen und Konsequenzen ziehen, wenn Russland schamlos mit dem Säbel rasselt und Nachbarn bedroht.

Im Interesse Europas muss aber auch die Abschottung des Riesenreichs gestoppt werden. Ein kluger Schritt wäre, die Bürger- und Zivilgesellschaft zu stärken und zu fördern - nicht nur mit wohlfeilen Mahnungen und Forderungen an die russische Regierung, sondern mit Brücken direkt zu den Menschen: mit Visa-Erleichterungen, wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Tourismusförderung, kulturellem Austausch.

Sicherheit in Europa könne es nur mit und nicht gegen Russland geben, sagte Scholz nach seinem Besuch bei Putin. Um des Friedens willen lohnt es sich, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Deutschland könnte hier Vorreiter sein.

