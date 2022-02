Kommentar: Olaf Scholz sollte Lehren ziehen aus Stolperstart Stand: 06.02.2022 07:16 Uhr Die Umfragewerte sprechen eine deutliche Sprache: Die Beliebtheitswerte des noch frischen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) rauschen in den Keller. Und das hat mindestens einen Grund: Der Kanzler bleibt meist verborgen, und wenn er sich äußert, dann bewegt er sich im Ungefähren.

Ein Kommentar von Christoph Schwennicke, Freier Autor

Als ich noch ein junger Mensch war und die berufliche Beschäftigung mit Politik noch ein paar Jahre hin, gab es kein Skirennen, das ohne mein Beisein vor dem Fernseher zu Tal gebracht worden wäre. In jener Zeit hat sich ein unvergessenes Bild in mein Gedächtnis, ins kollektive Skigedächtnis eingebrannt. Ein Sinnbild dessen, wie überbordende Motivation jäh ins Scheitern führen kann. Olympische Spiele 1988 in Calgary, Super-G, die Paradedisziplin des jungen ungestümen Markus Wasmeier. Der Hoffnungsträger des deutschen Teams stürzt sich oben aus dem Starthäuschen in den Hang und fährt so eng ans erste Tor, ein eigentlich idiotensicheres, dass er einfädelt und raus ist nach nicht mal zehn Sekunden. Eine ähnliche Szene ereignete sich sechs Jahre später bei der Abfahrt in Lillehammer. Der haushohe Favorit Franz Heinzer aus der Schweiz katapultiert sich so kraftvoll aus dem Starthäuschen, dass die Bindung bricht, ein Ski oben wie angeklebt stehen bleibt. Und er das Rennen nach wenigen Metern auf einem Ski beendet.

Die neue Bundesregierung erlebt in diesen Tagen und Wochen den Wasmeier-Heinzer-Effekt. Wie brillant geräuschlos hatten sie die Koalitionsverhandlungen absolviert, und was hatten sie sich voller überschießender Vorfreude in die Arbeit gestürzt. Die SPD, weil sie endlich wieder mal den Kanzler stellte, die Grünen und die FDP, weil sie endlich dem brotlosen Dasein in der Opposition entronnen waren. Also gingen sie voller Tatendrang - "Mehr Fortschritt wagen!" - aus dem Starthäuschen - und rutschen seither auf Skischuhen den Steilhang herunter, ohne Halt und Kontrolle, immer in Gefahr einzufädeln.

Politik ist immer auch Erwartungsmanagement

Es läuft nicht rund und rumpelt an vielen Ecken gleichzeitig. Und jeder der drei Koalitionspartner hat seinen Anteil daran. Die SPD trägt die Hauptschuld und Verantwortung für eine derangierte Russland-Politik, über die die ganze Welt den Kopf schüttelt. FDP-Finanzminister Christian Lindner macht mit der nonchalanten Umwidmung von 60 Milliarden Euro an Krediten von Corona-Hilfen zu Klima-Maßnahmen eben jene windige Haushaltspolitik, die er aus der Opposition immer zu Recht kritisiert hat. Und der grüne Superminister Robert Habeck verstolpert sich beim Versuch der doppelten Abkehr von Kohle und Atomstrom bis 2030, zu der die Grünen Kanzlerin Merkel aus der Opposition heraus und als Initiatoren einen starken Anti-AKW-Bewegung in West-Deutschland getrieben hatten. Wie bis dahin jedes Jahr 2000 weitere Windräder gebaut werden sollen, und sich deren Bestand von derzeit 31.000 verdoppeln soll, weiß er erkennbar selber nicht. Nebenbei verprellt er Hausbauer mit der Streichung von KfW-Fördergeldern für energiesparende Baumaßnahmen, weil das Geld fehlt. Kurzum: Er wird der Geister nicht Herr, die seine Grünen riefen.

Es ist zu früh, um den Stab zu brechen. Aber legitim, die Stirn zu runzeln. Vor allem, weil Politik immer auch Erwartungsmanagement ist. Und da hatte insbesondere der neue Kanzler Olaf Scholz die Latte selbst hoch aufgelegt. Wer bei ihm Führung bestelle, bekomme sie auch. Hatte er als Kandidat versprochen. Das passiert ihm, der sonst eher ein vorsichtiger Leisetreter ist, immer wieder einmal, dass er schlicht den Mund zu voll nimmt. Als Erster Bürgermeister beim berüchtigten G-20-Gipfel in Hamburg, den er als harmlosen Hafengeburtstag versprach - und der im Gewaltchaos versank. Und jetzt wieder.

Reden ohne etwas zu sagen

In vielerlei Hinsicht ist Olaf Scholz ein gelehriger Schüler seiner Ex-Chefin Angela Merkel. Vor allem in der Disziplin, zu reden ohne etwas zu sagen. Das Wolkig-Vage war schon Merkels Markenzeichen, das sie sich wiederum, wie sie einmal vor vielen Jahren bei einem FDP-Fest zugab, bei Hans-Dietrich Genscher abgeschaut hatte. Scholz setzt diese Tradition fort. Aber nicht in der Kunst des Erwartungsmanagements, auf die sich die Kanzlerin verstand. Merkel hätte sich eher Ihre Zunge abgebissen, als so ein markantes Führungsversprechen abzugeben. "Sie kennen mich", war das äußerste und ihre dezente Variante. Die das gleiche sagt wie der kraftmeiernde Scholz, ohne dass Merkel hinterher irgendwie daran zu messen gewesen wäre.

Erschwerend kommt für Scholz hinzu: Er ist zu oft nicht da. Er duckt sich weg. Er trägt nicht die Schlumpfmütze, die ihm Markus Söder einmal aufgesetzt hat. Er trägt eine Tarnkappe. Seine Regierung agiert in einem ungestümen Modus des Sturm und Drang - und es fehlt an jemandem, der glaubhaft das Gefühl vermittelt: Macht euch keine Sorgen, ich habe dieses Gespann der wilden Gäule schon im Griff. Natürlich ist ein Kanzler gut beraten, seine Einsätze zu dosieren. Von der eigenen Oma kennen wir alle noch den Rat: Willst du gelten, mach dich selten. Aber dieser Spruch hat seine Grenzen und kann sich auch ins Gegenteil verkehren: Machst du dich zu selten, wirst du nichts mehr gelten. Die Umfrage bröckeln schon, seine persönlichen und auch die seiner Partei. Während die Union unter Friedrich Merz einen Schub bekommen und die SPD überflügelt hat. Das heißt noch nicht viel, ist aber Spiegel einer allgemeinen gelinden Enttäuschung über den Start der Ampelkoalition.

Lehren ziehen aus dem verstolperten Start

Olaf Scholz verfügt über viele Gaben. Er hat einen starken Machtwillen und eine Freude daran, sie innezuhaben. Er ist beharrlich und kann warten. Vom Watschenmann als beinahe abgewählter Generalsekretär beim SPD-Parteitag in Bochum 2003 über mehrere wichtige Bundesministerien und das Rathaus von Hamburg zum Bundeskanzler. Es gibt nicht viele, die ihm diesen Triumph im Herbst 2021 wirklich zugetraut hätten. Und es gibt wenige, die sich mit einer solchen politischen Vita derart breit aufs wichtigste politische Amt dieses Landes vorbereitet haben.

Aber Durchhaltevermögen und unbedingter Machtwunsch allein reichen nicht. Man muss Kanzler nicht nur werden können. Man muss es auch sein können. Diesen Nachweis ist Scholz bis hierher schuldig geblieben. Zugleich hat die Amtszeit eben erst begonnen und ist die Legislatur noch lang. Lehren ziehen jedoch sollte Scholz aus diesem Stolperstart.

Markus Wasmeier hat den Super-G übrigens sechs Jahre später 1994 in Lillehammer gewonnen. Just an dem Ort, an dem sich Franz Heinzer in der Abfahrt aus der Bindung katapultiert hat.

