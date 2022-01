Stand: 29.01.2022 17:45 Uhr Kommentar: Die SPD wird an der Beschäftigungsbilanz gemessen

Andrea Nahles soll neue Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Dieser Plan wurde in der vergangenen Woche bekannt. Damit wird, so ist anzunehmen, die Arbeitsagentur mehr politisches Gewicht erhalten.

Ein Kommentar von Heike Göbel, Ressortleiterin Wirtschaft der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ)

Zwischen Ukraine-Krise und Impfdebatte haben es andere Themen schwer. Doch lohnt es sich, die Aufmerksamkeit mal auf Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu richten. Der Sozialdemokrat hat in den letzten Tagen erste Pflöcke eingeschlagen, um seine arbeitsmarktpolitische Agenda voranzutreiben. Los ging es, wie erwartet, mit dem Gesetzentwurf zur Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Schon im Oktober sollen mehr als sechs Millionen Beschäftigte von dem SPD-Wahlkampfschlager einer außerplanmäßigen Lohnerhöhung von 20 Prozent profitieren. Die Mindestlohnkommission wird ausgeschaltet, der Arbeitgeberverband erwägt eine Klage. Aber über die Bedenken der Wirtschaft hat sich Heil hier ebenso hinweggesetzt, wie in einer wichtigen Personalie.

Andrea Nahles bringt politisches Gewicht auf die Waage

Die von ihrer Partei einst kühl abservierte ehemalige SPD-Chefin Andrea Nahles soll nun an die Spitze der Bundesagentur für Arbeit rücken, die Arbeitgeberseite hat ihren anfänglichen Widerstand aufgegeben. Ihre Bedenken bezogen sich nicht auf Nahles Qualifikation, als Arbeitsministerin hat sie Sachkunde und Führungsfähigkeit bewiesen. Nicht ausgeräumt ist aber der Einwand, dass die Nürnberger Behörde damit künftig wieder zu eng an die Politik rückt. Nahles gilt als Vertraute von Kanzler Scholz und Minister Heil. Dass die Arbeitsverwaltung heute eine moderne, effiziente Behörde ist, hat aber viel damit zu tun, dass nach einem Skandal vor 20 Jahren mit Frank-Jürgen Weise erstmals ein erfahrener Manager aus der Wirtschaft das Ruder übernahm und den Schlendrian beendete. Die Distanz zur Bundesregierung brachte die Agentur in ruhigeres Fahrwasser. Auf Weise folgte mit Detlev Scheele zwar 2017 wieder ein Politiker. Aber der wenig bekannte SPD-Mann hielt sich eher im Hintergrund. Nahles hingegen bringt politisches Gewicht auf die Waage. Sie könnte in Konflikte geraten, wenn sie in ihrem neuen Amt zwischen den Interessen der Arbeitslosen und denen ihrer Partei abzuwägen hat.

Auf den Arbeitsmarkt hat SPD mehr Einfluss

Noch eine weitere Personalie der vergangenen Woche verdient Beachtung. Den Vorsitz des Deutschen Gewerkschaftsbundes übernimmt im Mai die frühere SPD-Generalsekretärin und dem linken Flügel zugeordnete Bundestagsabgeordnete Jasmin Fahimi, ebenfalls eine Frau mit direktem Draht in die Ampelregierung. An diese hat der DGB viele dringende Wünsche - ob mehr Mitbestimmung im Betrieb, striktere Arbeitszeitregeln oder Fördergeld für die Klima-Transformation der Industrie. Behält Fahimi ihr Abgeordnetenmandat, wird der DGB im Parlament künftig deutlicher zu vernehmen sein. Mit anderen Worten: Auf den Arbeitsmarkt hat die SPD nun sichtbar mehr Einfluss. Sie trägt damit aber auch das politische Beschäftigungsrisiko. Der Arbeitsmarkt ist zwar recht gut durch die zwei Corona-Jahre gekommen. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,1 Prozent niedrig, mehr als 45 Millionen Menschen sind erwerbstätig, ein Rekord.

Aber die Kurzarbeit ist zuletzt wieder gestiegen, mit Spannung werden die neuen Zahlen am Dienstag erwartet. Sorgen macht auch, dass die vor der Pandemie mühsam abgebaute Langzeitarbeitslosigkeit fast wieder eine Million Menschen trifft. Die geplante Mindestlohnerhöhung dürfte es nicht erleichtern, diese Problemgruppe wieder in Arbeit zu bringen. Zugleich müssen viele Betriebe Aufträge ablehnen, weil Nachwuchs und Fachkräfte als Folge des demographischen Wandels zunehmend fehlen.

Deutschland soll "Weiterbildungsrepublik" werden

Um die Arbeitsmarktreserven besser auszuschöpfen, plant Heil eine bundesweite Qualifizierungsinitiative. Qualifizierung soll künftig klaren Vorrang vor einer Vermittlung von Arbeitslosen haben, Deutschland soll "Weiterbildungsrepublik" werden, die Bundesagentur für Arbeit die Rolle einer Schaltstelle übernehmen. Ein neues Qualifizierungsgeld so hoch wie das Kurzarbeitergeld soll die Fortbildung jener Mitarbeiter finanzieren, die nicht die passenden Kenntnisse haben für den nötigen schnellen klimaneutralen und digitalen Umbau ihrer Unternehmen.

Das Ziel, die Qualifikation zu verbessern, ist richtig. Der Erfolg zusätzlicher staatlicher Maßnahmen hängt aber sehr davon ab, dass Arbeitsminister und Arbeitsagentur ihre Möglichkeiten nicht überschätzen. Nicht jeder Arbeitsplatz wird sich durch qualifizierende Kurzarbeit retten lassen, nicht jede Fortbildung rechnet sich. Im ungünstigen Fall verhindert der staatliche Fortbildungsoptimismus eine schnelle, marktgetriebene Neuorientierung der Arbeitsuchenden. Schon bisher fördert und bietet die Arbeitsagentur viel Qualifizierung, nicht alles ist sinnvoll und erhöht die Arbeitsmarktchance. Entscheidend ist eine enge Verknüpfung mit dem, was Betriebe wirklich nachfragen. Zudem hat die Corona-Kurzarbeit die Finanzreserven der Arbeitsagentur aufgezehrt.

Daher spricht einiges dafür, die Bundesagentur nicht mit neuen Aufgaben und Ansprüchen zu überfrachten. Beschäftigungserfolge lassen sich nur begrenzt herbeifördern. Arbeitsplätze müssen sich für Unternehmen im Wettbewerb rechnen. Dazu kann der Staat auch beitragen, indem er die Tarifautonomie respektiert und sich mit gesetzlichen Eingriffen in die Arbeitsbeziehungen wieder stärker zurückhält. Die SPD hält viele Arbeitsmarkthebel in der Hand. An der Beschäftigungsbilanz wird sie gemessen werden.

