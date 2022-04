Kommentar: Der Fall von Boris Becker ist einfach tragisch Stand: 29.04.2022 19:22 Uhr Ex-Tennis-Star Boris Becker muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den Deutschen wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft. Wie konnte es so weit kommen? Beitrag anhören 3 Min

Ein Kommentar von Christoph Prössl, ARD-Korrespondent in London

Boris Becker war ein großartiger Tennisspieler. Er stand ganz oben. Mit 17 Jahren jüngster Wimbledon-Sieger - damals der erste Deutsche, der dieses Turnier für sich entschied. Ein kraftvoller Spieler, emotionsstark, mitreißend. Wie oft habe ich im Fernsehen seine Becker-Rolle bewundern dürfen. Deutschland im Tennis-Fieber, damals in der 80er-Jahren. Auch ich habe begeistert zum Schläger gegriffen.

Es ist schockierend, Boris Becker heute in London vor Gericht zu sehen. Verurteilt, weil er in seinem Insolvenzverfahren Vermögen nicht offengelegt hat. Die Vorwürfe waren aus meiner Sicht erdrückend. Seine Verteidigungsstrategie war ungeschickt, tapsig, so gar nicht vergleichbar mit dem Spiel dieses Tennis-Genies.

Siege auf dem Tennisplatz - Niederlagen als Unternehmer

Ich verstehe Boris Becker nicht. Wie kann jemand eine so erfolgreiche Tenniskarriere hinlegen und gleichzeitig in seinem zweiten Leben nach dem Profisport so scheitern? Das Leben als Unternehmer war für Boris Becker immer auch mit großen Niederlagen verbunden. Das Portal Sportgate, an dem er beteiligt war, ging in die Pleite. Er wurde zu Schadenersatzzahlungen verurteilt. Ein Prozess wegen des Verdachts des versuchten Prozessbetrugs schloss sich an und wurde nach Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Becker wurde wegen Steuerhinterziehung in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Dann sein Insolvenzverfahren, Überweisungen an seine Ex-Frauen, um das Geld - so ein Vorwurf von vielen der Anklage - der Insolvenzmasse zu entziehen.

Keine Kritik an Verfahren, Verurteilung und Strafmaß

Es ist viel geschrieben worden in den vergangenen Jahren darüber, dass Boris Becker die falschen Berater hatte, über seine wirtschaftlichen Misserfolge, die Prozesse. Mit der Verkündung des Strafmaßes erreicht diese Entwicklung einen Höhepunkt. Boris Becker vor Gericht - humpelnd, verurteilt. Das ist tragisch.

Ich verteidige Boris Becker nicht. Es gibt aus meiner Sicht keinen Anlass, dieses Verfahren, die Verurteilung und das Strafmaß zu kritisieren. Im Gegenteil: Nur weil Becker keine "verarmten Omas" abgezockt hat - Zitat von Thomas Gottschalk in der "Bild" - kann man ihm sein Verhalten ja nicht durchgehen lassen. Was für eine bizarre Auffassung vom Rechtsstaat.

Justiz ist so viel mehr als Gerechtigkeit

Vielleicht ist auch gerade das das Problem von Boris Becker. Ein junger Mann, der über Nacht in den Tennishimmel aufstieg, riesige Erfolge feierte. Werbeverträge, Medienrummel, Millionen-Honorare. Möglicherweise entsteht genau in einem solchen Orbit das Gefühl, dass in einem Insolvenzverfahren doch nicht ernsthaft verlangt werden kann, den eigenen Wimbledon-Pokal zu verkaufen.

Justiz ist so viel mehr als Gerechtigkeit. Ein Gericht ist immer auch die Bühne für die Begegnung mit einem Menschen, einem Lebensweg, einer Gesellschaft. In diesem Fall - einfach tragisch.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin/des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

