Kommentar: Corona ist keine Verhandlungssache Stand: 26.11.2020 10:09 Uhr Nach langen Verhandlungen haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Corona-Einschränkungen bis Januar zu verlängern. Zu Weihnachten werden die Kontaktbeschränkungen gelockert. Beitrag anhören 2 Min

von Isabel Reifenrath, ARD-Hauptstadtstudio

Es wurde stundenlang diskutiert, verhandelt und vieles verschoben oder offengelassen. Unterm Strich dürfen jetzt keine Partys mehr zu Hause mit zehn Personen gefeiert werden und im Weihnachtsgeschäft sollen nicht zu viele zusammen in den Läden stehen. Ich bezweifle, dass diese Maßnahmen ausreichen. Müssen die Intensivstationen der Krankenhäuser erst alle voll belegt sein und die Todeszahlen noch weiter steigen, bis die Länder auf die Bundeskanzlerin hören?

In vielen Punkten nicht einig

Fast acht Stunden lang musste sie mit den Ministerpräsidenten diskutieren, trotz tagelanger Vorbereitung waren sie sich in vielen Punkten nicht einig. Merkel sah zermürbt und müde aus. Auch in meinem privaten Umfeld wird ständig diskutiert: Während die einen erst geimpft wieder Freunde empfangen wollen, nutzen die anderen die Regeln voll aus.

Trotz Appellen: Kontaktreduzierung von nur 40 Prozent

Es wirkt, als sei Corona verhandelbar. Als ob ein Teil der Leute die Appelle der Kanzlerin gar nicht hört. Immer wieder bittet sie darum, alle unnötigen Kontakte einzuschränken. Es hat aber gerade mal eine Kontaktreduzierung um 40 Prozent gegeben.

Merkel und Söder appellieren auch, an Weihnachten wenn möglich nicht mit zehn Erwachsenen und ihren Kindern zu feiern, Silvester keine Party zu machen und nicht in den Skiurlaub zu fahren. Verboten ist es aber nicht. Ich habe kein Verständnis mehr für die Rücksichtnahme der Bundesregierung.

Ängste der Ärzte, Lehrer und Schüler nicht ignorieren

Wenn es den Krankenpflegern und Ärzten nur ein klein wenig helfen kann, dass an Silvester nicht geböllert wird - dann sollten wir dieses Opfer bringen. Wenn Lehrer Angst haben jeden Tag vor 30 Schülern zu unterrichten - können wir das doch nicht einfach ignorieren. Wenn Tausende Kinder sich jeden Tag in den Schulbussen knubbeln, kann es nicht sein, dass es an der Geldfrage scheitert, weitere Busse einzusetzen.

Beschlüsse senden das falsche Signal

Appelle reichen in einer Pandemie nicht. Das Signal ist: Corona ist verhandelbar. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert war erst bei 50 schlimm, jetzt ist er es bei 200. Selbst dann können die Länder aber noch machen, was sie wollen. An Weihnachten dürfen die Familien nun untereinander verhandeln, ob sie mit zehn Erwachsenen plus Kindern feiern oder das vielleicht doch lieber lassen. Verhandlungssache Corona. Nur blöd, dass das Virus nicht mit sich verhandeln lässt!

